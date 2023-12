Dalla Biblioteca di Morgex due appuntamenti con la musica ed il teatro

Spettacolo Concerto: "La Musica Racconta il Cinema" Il palcoscenico dell'Auditorium della Biblioteca di Morgex si accende mercoledì 27 dicembre alle 18:00 con un suggestivo spettacolo musicale intitolato "La Musica Racconta il Cinema". Amina Magi, Elena Champion, Nicole Vignola e Grange Mathieu saranno protagonisti di questa esperienza unica, guidando il pubblico attraverso un viaggio sensoriale all'interno del mondo del cinema. Attraverso il suono di due fisarmoniche, il buio della sala cinematografica verrà evocato mentre voci narranti intrecceranno storie affascinanti: monologhi epici, curiosità dietro le quinte, immagini iconiche e il lavoro artigianale che dà vita alle magie del grande schermo. Un'opportunità per immergersi nell'emozione del cinema, il tutto ad ingresso libero.

Stage Teatrale: "La Scoperta di Sé attraverso la Voce e il Corpo" Dal 2 al 6 gennaio, la Saletta della biblioteca diventerà il laboratorio per un coinvolgente stage teatrale dedicato agli adulti. L'obiettivo non è solo quello di insegnare le basi teatrali, ma di aprire le porte a una comprensione più profonda di sé stessi. Attraverso esercizi mirati, si esplorerà il potenziale della voce e del corpo come strumenti di espressione personale. Si sfideranno gli stereotipi legati al teatro, offrendo un'occasione unica per scoprire aspetti di sé spesso trascurati. Il corso è progettato per permettere ai partecipanti di accedere a parti nascoste della propria personalità, consentendo così di applicare queste scoperte nella vita di tutti i giorni.

Entrambi gli eventi offrono un'occasione straordinaria per immergersi nell'arte, nell'espressione e nell'esplorazione di sé stessi attraverso modalità creative e coinvolgenti, promuovendo una connessione più profonda con il proprio mondo interiore e esteriore.