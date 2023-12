Armonie Natalizie: Serata di Spirituals & Gospel con ALL SISTERS nella Chiesa di Santo Stefano a Gressan

La Biblioteca di Gressan invita calorosamente a partecipare a un'emozionante serata di musica e spiritualità presso la chiesa parrocchiale Santo Stefano di Gressan il prossimo sabato 23 dicembre alle ore 21.00. In quella suggestiva cornice, havrà l'onore di ospitare l'esibizione del gruppo vocale ALL SISTERS, il quale ci delizierà con un coinvolgente repertorio di "spirituals&gospel".

L'evento rappresenta un connubio tra la profonda espressione della spiritualità e la potenza emotiva della musica gospel. Le voci del gruppo ALL SISTERS ci condurranno in un viaggio sonoro, intessuto di melodie natalizie e ritmi tipici di questo genere musicale, immergendoci in un vortice di emozioni e significati che si legano all'essenza stessa del periodo natalizio.

Questo evento è un'opportunità unica per tutti coloro che desiderano vivere l'atmosfera magica del Natale attraverso la musica e la spiritualità. L'entrata è libera, invitando tutti a partecipare a questa serata di condivisione e di profonda ispirazione.

Inoltre, la Biblioteca di Gressan, è sempre attenta alla promozione della cultura e dell'arte, sarà aperta in orario speciale il giorno dell'evento, offrendo l'opportunità di accedere a una vasta selezione di libri, risorse e materiali che arricchiscono il patrimonio culturale della nostra comunità.

Vi aspetta numerosi per condividere insieme questo momento di festa, riflessione e bellezza musicale.