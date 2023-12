MA.TE’. MAGAZINE DU TERROIR RITORNA PER LE FESTE

Si riparte, anche se solo per un breve ciclo natalizio. Claudine Brunod ed Enzo Blessent con una rinnovata squadra di videomaker capitanata da Fabio Réan, sono andati a Nichelino ed a Saint-Maurice (Svizzera) per registrare due concerti particolari. In tutti e due i casi gli organizzatori parlano di “concerti di Natale”. In realtà si tratta di due appuntamenti con significati diversi proposti nel periodo natalizio, ma con brani che spaziano dalla musica più classica (Beethoven e Schumann) alle colonne sonore di film celebri per comprendere anche alcune melodie di Natale.

Abbiamo voluto proporre ai telespettatori qualcosa in sintonia con questo periodo speciale – dicono Claudine, Enzo e Fabio – ma che avesse anche dei contenuti più larghi. Sociali. Il concerto di Nichelino, ad esempio, come spiegheranno gli organizzatori durante la puntata, guarda al volontariato. Il ricavato della serata, infatti, sarà devoluto al Reparto di Oncologia pediatrica della Città della Salute di Torino. A Saint-Maurice, invece, si suona per coinvolgere soprattutto i giovani in attività di socializzazione.-

I concerti saranno proposti su RAITRE Valle d’Aosta in modo articolato. Lunedì 25 (giorno di Natale) alle ore 20.00, dopo il Telegiornale regionale, andrà in onda la prima parte del Concerto di Nichelino con l’Orchestra e Coro Magister Harmoniae diretto da Elena Gallafrio. La seconda parte andrà in onda il giorno dopo, martedì 26, stesso canale e stesso orario.

Il 7 gennaio, invece, al mattino, sempre su RAITRE VDA, andrà in onda l’intero concerto registrato a Saint-Maurice, in Svizzera, con l’Orchestre du Collège et des Jeunesses Musicales diretto da Ernst Schelle.

Tre appuntamenti, quindi, realizzati grazie all’importante collaborazione con la Struttura Programmi della sede regionale Rai per la Valle d’Aosta, che vogliono essere anche un augurio per chiudere in armonia il 2023 e iniziare serenamente il 2024.