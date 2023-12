Cordoglio del Presidente della Regione per la scomparsa di Ilvo Berthod

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, esprime, a nome della Giunta regionale e suo personale, il cordoglio per la scomparsa di Ilvo Berthod, già Sindaco di Valsavarenche, guida alpina emerita del Gran Paradiso ed ex Presidente dell’Asiva.

“Con Ilvo Berthod ci lascia un amministratore attento e stimato nella Valsavarenche e da tutti i tanti valdostani che lo hanno conosciuto – afferma il Presidente della Regione - che si è sempre distinto per il suo impegno verso la comunità e verso lo sport. La sua passione per la montagna e per lo sci lo avevano portato a diventare guida alpina e ai vertici dell’Asiva, come Presidente negli anni ottanta, contribuendo alla crescita degli sport invernali. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità della Valsavarenche.”