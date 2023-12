Anche quest'anno alla portineria est della Cogne allestito l'Albero della Sicurezza

Oggi, alle 17:30, in Via Valli valdostane 59, di fronte alla portineria est della Cogne Acciai Speciali, è stato eretto l'Albero della Sicurezza, un rituale annuale per commemorare il tema della sicurezza sul lavoro, di grande importanza per la nostra azienda e per i cittadini della Valle d'Aosta.

L'iniziativa, che mira a diventare un evento ricorrente in tutte le città italiane, è stata proposta già lo scorso dicembre. Vuole sensibilizzare sul tema della sicurezza sul posto di lavoro, un tema che coinvolge non solo la nostra azienda ma tutti i residenti della Valle d'Aosta.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'INAIL, nei primi dieci mesi del 2023 in Italia si sono registrati 489.526 casi di infortuni sul lavoro, con una diminuzione del 17,8% rispetto all'anno precedente. Nella Valle d'Aosta, i casi denunciati sono stati 1.135, con una riduzione del 17,7% rispetto al 2022.

L'opera, ideata dalla Sezione ANMIL di Aosta, è stata concepita dall'artista Francesco Sbolzani, un lombardo, e realizzata grazie alla collaborazione della Cogne Acciai Speciali e della Confindustria sezione Edile Valle d’Aosta.

L'Albero della Sicurezza è costituito da una figura simile a un Albero di Natale, composto da caschi antinfortunistici montati su una struttura tipica di un cantiere.

Massimiliano Burelli, CEO di Cogne Acciai Speciali, ha dichiarato: "Anche quest'anno abbiamo accolto con favore la proposta di allestire l'Albero di Natale per la sicurezza sul lavoro di ANMIL presso il nostro stabilimento. Ci impegniamo quotidianamente per garantire che la sicurezza e la prevenzione siano priorità assolute nel nostro ambiente lavorativo. Crediamo che iniziative come questa possano aumentare l'attenzione su questi temi, integrandoli nella cultura del lavoro".

Il Presidente territoriale ANMIL Mario Favre ha ringraziato la Cogne Acciai Speciali, la Confindustria Sezione Edile Valle d’Aosta e il sindaco Gianni Nuti per aver sostenuto nuovamente questa iniziativa, che manda un segnale di attenzione durante le festività natalizie su un tema di interesse per tutti i cittadini.