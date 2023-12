Il Conservatorio Astronomico presenta "Ghiacci nell'Universo"

Dal 2016 l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA) è leader del Progetto ITM (International Telescope Maffei), innovativo telescopio robotizzato da 80 cm di diametro posizionato alla base italo-francese Concordia sull’altopiano di Dome C, in Antartide. Jean Marc Christille, direttore della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS e Principal Investigator del Progetto ITM, spiegherà perché il continente ghiacciato sia particolarmente indicato per lo studio dell’emissione infrarossa degli astri e come le osservazioni in questa banda dello spettro elettromagnetico ci permettano di indagare alcuni dei processi fondamentali per la formazione di stelle e pianeti.

L’Antartide costituisce anche il principale riferimento terrestre per l’analisi delle lune ghiacciate dei pianeti esterni del Sistema Solare. Si tratta di satelliti naturali la cui superficie è ricoperta interamente da ghiaccio, d’acqua e non solo. Fabio Nottebella, divulgatore scientifico e collaboratore dell’Osservatorio Astronomico valdostano per la comunicazione sui social, racconterà perché lune come Europa (satellite di Giove), Encelado (Saturno), Ariel (Urano) e Tritone (Nettuno) e altre, nonostante temperature superficiali prossime ai -200 °C, possano ospitare un ambiente potenzialmente adatto alla sviluppo della vita e siano perciò di grande interesse per l’astrobiologia.

L’appuntamento, moderato dal ricercatore Andrea Bernagozzi, è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Osservatorio Astronomico, con accesso libero e gratuito. Chiunque potrà porre domande e partecipare alla discussione attraverso i commenti e la chat dal vivo.

Il Progetto Antartide del nostro Osservatorio Astronomico è realizzato anche con il sostegno della Fondazione CRT.