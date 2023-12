Un legame profondo dei Carabinieri con la scuola Emile Lexert a Aosta

Il generale di brigata Antonio Di Stasio, da giugno 2022 comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, all'inaugurazione via Salvo D'Acquisto

In un'occasione che ha fatto convergere storia, educazione e rispetto per l'Arma, il Tenente Colonnello Tommaso Gioffreda, insieme ai Carabinieri del Comando, si è unito alla dirigente della scuola, la Professoressa Cristiana Marchesini, e a una rappresentanza di studenti per un momento di grande valore simbolico.

La cerimonia è stata un segno tangibile della stretta connessione tra l'Arma dei Carabinieri e l'istituzione educativa, ulteriormente consolidata dall'intitolazione della strada su cui sorge la scuola a Salvo D'Acquisto. La presenza dei Carabinieri ha sottolineato il legame profondo tra la storia eroica di questo esemplare ufficiale e i valori trasmessi e celebrati all'interno dell'istituto.

La donazione del calendario "Carabinierando" e delle copie del libro su Salvo

D’Acquisto, scritto da Rita Pomponio in occasione del centenario dalla nascita del valoroso ufficiale, è stata il fulcro dell'evento. Questo gesto ha rappresentato non solo un omaggio alla memoria di un eroe nazionale, ma anche un modo per consolidare il legame tra le giovani generazioni e la storia di coraggio e dedizione incarnata da Salvo D'Acquisto.

Gli studenti presenti hanno avuto un ruolo attivo durante la cerimonia, rendendo omaggio alla figura di Salvo D'Acquisto attraverso letture di brani significativi e la partecipazione alla scoperta di una targa commemorativa. Questo coinvolgimento ha reso tangibile l'importanza di custodire e tramandare i valori di sacrificio, integrità e altruismo che fanno parte dell'eredità lasciata da eroi come Salvo D'Acquisto.

In conclusione, l'evento presso la Scuola Emile Lexert è stato un momento di condivisione e di rafforzamento dei legami tra l'Arma dei Carabinieri e l'istituzione scolastica, dimostrando l'importanza di educare le nuove generazioni attraverso esempi di eroismo, sacrificio e nobiltà d'animo come quelli incarnati da Salvo D'Acquisto.