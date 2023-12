La soddisfazione del Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta - Co.Di.VdA

Il Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta - Co.Di.VdA esprime la propria soddisfazione per l’approvazione con voto unanime da parte del Consiglio Regionale, nel corso della seduta del 14 dicembre, di un ordine del giorno presentato dal gruppo Progetto Civico Progressista finalizzato ad estendere agli ambiti culturali, turistici, sportivi e ricreativi la Disability Card originariamente prevista in Valle d’Aosta per i soli servizi di trasporto pubblico locale.http://Co.Di.VdA

La Disability Card o carta europea della disabilità, è una tessera che permette, attraverso l’identificazione delle persone con disabilità, l’accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto nell’ambito dei trasporti, cultura, tempo libero e benefici utili alla promozione dei propri diritti sul territorio nazionale e in altri Paesi dell’Unione europea.

Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti pubblici o privati erogatori di servizi. L’esibizione della Carta esonera il cittadino dal possesso di altre certificazioni che attestino lo stato di disabilità.

Si tratta di un importante provvedimento che amplia l’ambito di utilizzo della Card e che consente l’accesso a tutti gli ambiti della vita sociale e quindi favorisce una piena inclusione delle persone con disabilità. Il Co.Di.VdA invita tutte le associazioni a provvedere, laddove non ancora effettuato, a promuovere tra i propri associati la richiesta della Card.