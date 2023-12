GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata nominata Katia Laurent in qualità di revisore dei conti della Fondazione “Clement Fillietroz” Onlus, per un quinquennio.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata la proroga al 31 dicembre 2024 della Convenzione tra la Regione e la Società IN.VA. S.p.A. per la realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale. La proroga permetterà di definire il testo di una nuova convenzione che tenga conto anche della volontà espressa nell’ambito del tavolo per il controllo analogo di avere un atto convenzionale con contenuti comuni per la realizzazione dei piani ICT di ciascuno dei soci, le reciproche obbligazioni tra soci e società nonché gli obiettivi operativi e condizioni che la società stessa deve rispettare.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato confermato, per il triennio scolastico 2024/2025 – 2026/2027, il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche regionali della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed è stato approvato l’aggiornamento, per il triennio 2024/2025 – 2026/2027, del Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche regionale della scuola secondaria di secondo grado. È stato istituito il Centro regionale per l’istruzione degli adulti, quale Istituzione scolastica autonoma nella quale conferire tutta l’istruzione (percorsi di alfabetizzazione, percorsi di primo livello e percorsi di secondo livello).

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Il Governo regionale ha approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici”. Sono uniformate alla nuova disciplina le disposizioni regionali in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza, per quanto attiene agli enti locali, alle loro forme associative e alle strutture organizzative regionali, nonché in materia di monitoraggio della gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di elenco prezzi per l’esecuzione di lavori pubblici e di adempimento agli obblighi informativi e di pubblicità del ciclo di vita dei contratti pubblici.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati gli indirizzi della Regione al Consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale per l’edilizia residenziale – A.R.E.R. per la definizione degli interventi di edilizia residenziale pubblica da attuare nel 2024. L’atto definisce gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali da inoltrare al Consiglio di amministrazione dell’A.R.E.R. perché il medesimo possa adottare i propri atti di programmazione per l’anno 2024.

Sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a favore di soggetti non autosufficienti, a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 dalla l.r. 5 ottobre 2023 n.19, a seguito del parere favorevole del Consiglio permanente degli Enti locali.

È stata, poi, approvata l’integrazione, per il 2024, dell’ulteriore ampliamento della copertura del fabbisogno di servizi residenziali per persone anziane in condizione di non autosufficienza, mediante il ricorso alle strutture private accreditate. Con l’atto si mantengono inoltre le misure straordinarie e temporanee già adottate nel 2022 per agevolare la collocazione in struttura delle persone anziane in dimissione dalle stesse.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il mantenimento della concessione, a favore del Comune di Saint-Vincent, per la linea funiviaria in servizio pubblico “Fons Salutis”. Con questo atto il Comune potrà procedere a effettuare la Revisione Generale per riottenere l’autorizzazione all’esercizio e riprendere l’esercizio pubblico dell’ascensore.

È stata approvata l’autorizzazione alla società cooperativa “Rhêmes impianti” della sub-concessione per l’esercizio della seggiovia monofune ad attacchi fissi KM 82 “Chanavey – Bois de Philippein”, di proprietà del Comune di Rhêmes-Notre-Dame, per le stagioni invernali 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. L’atto permetterà il funzionamento del comprensorio sciistico per le prossime stagioni invernali in un’ottica di mantenimento dell’offerta turistica invernale attuale.