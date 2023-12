Almanach de mardi 19 decembre sainte Fauste

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 19 dicembre

ore 8.45-12,45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Mercoledì 20 dicembre

Ospedale Beauregard – ore 9.30

Visita ai malati

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Giovedì 21 dicembre

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – ore 10.00

Incontro con i Rappresentanti di Confartigianato e Coldiretti

Ospedale Parini – ore 15.00

Visita ai malati

Venerdì 22 dicembre

Vescovado – ore 10

Incontro con la Madre Provinciale

delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret

Reparto di Psichiatria – ore 15.00

Messa in preparazione al Natale e visita ai malati

LE MESSAGER RICORDA sainte Fauste

La Chiesa celebra Santa Fausta Martire a Roma

La più antica notizia su di lei è contenuta nella passio di s. Anastasia. Nel IV cap. la santa, scrivendo a Crisogono, dà alcuni particolari sulla sua famiglia. Riferisce di essere nata da padre pagano e da Fausta, donna molto pia che la educò fin dall'infanzia ai precetti evangelici. Dato però che il testo della narrazione non presenta alcuna validità storica, si ritiene che questo nome non sia altro che un'invenzione dell'anonimo biografo. D'altra parte nessun martirologio antico, né medievale, fa menzione di una Fausta madre di s. Anastasia. Fu il Baronio che estrasse dalla citata passio il nome e lo inserì nel Martirologio Romano al 19 dicembre con l'arbitraria qualifica di martire.

Il sole sorge alle ore 8,05 e tramonta alle ore 16,47

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.