“Lou Patoué en vouéadzo” – Primo progetto recitativo di Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro e Lo Charaban

“Lou Patoué en vouéadzo”, il progetto recitativo che ha unito la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) e Lo Charaban presentato ieri sera, venerdì 15 dicembre, al Centro Polifunzionale Grand-Place del Comune di Pollein, è frutto della partecipazione a un bando rivolto alle “Sociétés Savantes”, con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e a tutela e valorizzazione del franco-provenzale.

Yro Porliod (presidente della FVTP) e Michel Celesia (direttore de Lo Charaban) hanno introdotto la serata e la proiezione del video realizzato dal videomaker Bernard Usel, il 10 e 11 novembre scorsi, tra piazza Chanoux, la sede de Lo Charaban in piazza San Francesco e il Bar Museo di Piazza Roncas, comprendente i seguenti tre sketch legati dalla conduzione (stile inchiesta delle Iene) dei giovani Yari e Liam Porliod:

“L’écoula” (la scuola) con Christian Brunod, Michel Celesia, Yvette Noro, Wanner Orsi, Enrica Pieiller e Roger Savin;

“Lo cafì” (il caffè) con Joël Albaney, Katia Cerise, Alice Gemelli, Valérie Marguerettaz, Yro Porliod, Paul Vallet e Jérémy Voulaz;

“La Lettra” (la lettera) con Rhémy Celesia, Sara Ducly, Laurent Joux e Elisa Pieiller.

Yari e Liam Porliod

I divertenti sketch sono stati ideati con l’intento di far riflettere su come e quanto sia utilizzato oggi il patois e sull’importanza di ridurre il più possibile le contaminazioni linguistiche generate e introdotte con il passare del tempo.

La Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro e Lo Charaban, le due forze teatrali attive da decenni in Valle d’Aosta, hanno così unito le forze, superando di fatto antiche rivalità e competizioni ormai anacronistiche.

«Il progetto ha unito i nostri comuni intenti, passione per il teatro e per il nostro patois, e ci auguriamo sia solo l’inizio di altre belle collaborazioni - dice Yro Porliod presidente FVTP -. Siamo riusciti a trovare il momento giusto per riunirci, nonostante i tanti impegni di tutti oltre a quelli teatrali, in primavera il Printemps Théatral per noi e in autunno per Lo Charaban e ci siamo anche divertiti molto nel lavorare insieme».

«È stata un’esperienza assolutamente positiva – dice Michel Celesia direttore de Lo Charaban –, in cui non c’è stata nessuna difficoltà, dall’imbastire le pièces alla concretizzazione del tutto, compresa questa serata con una buona affluenza di pubblico. Un progetto che ha funzionato. Ci ha uniti permettendoci di cogliere le reciproche qualità, con l’obiettivo comune che è la salvaguardia del nostro patois».

Da sinistra, in “l'ecoula”, Yvette Noro, Christian Brunod, Michel Celesia

“Lou Patoué en vouéadzo” è stato un lavoro articolato che ha coinvolto diversi attori delle due realtà teatrali a partire dai Corsi di grafia e riflessione linguistica, a maggio e giugno con il docente di patois Daniel Fusinaz, ai quali hanno partecipato Joël Albaney, Christian Brunod, Luciana Casassa, Sébastien Carrel, Michel Celesia, Coralie Depré, Pierre André Lavoyer, Valérie Marguerettaz, Elena Martinetto, Elmo Meynet, Yvette Noro, Wanner Orsi, Elisa Pieiller e Roger Savin.