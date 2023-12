La libreria Brividue di Aosta ospiterà un corso di fumetto per bambini e ragazzi, nella sede di corso Lancieri, venerdì 29 dicembre, dalle 16,30 alle 18,30.

In un laboratorio di due ore, la fumettista Erika Centomo insegnerà ai partecipanti a creare un piccolo racconto a fumetti a tema natalizio.

L’età dei partecipanti è dai 7 anni in su e per iscriversi si può telefonare al 3479122963. Il costo è di 15 euro e non c’è bisogno di portare niente.