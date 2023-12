ORACOLO ASTROLOGICO DELLA SETTIMANA 18-23 DICEMBRE DI PATTY SEGNI

L'oroscopo? Oh sì, naturalmente credo che il destino sia scritto nelle stelle. Ma solo quando ho bisogno di una scusa per non fare il lavoro che mi aspetta!

Ariete (21 marzo - 19 aprile): Questa settimana potresti sentire un maggiore slancio verso i tuoi obiettivi personali e professionali. Sii deciso nelle tue azioni, ma cerca anche di essere flessibile se necessario.

Toro (20 aprile - 20 maggio): Nelle prossime giornate, concentrati sul mantenere l'equilibrio tra lavoro e relax. Sarà importante prenderti cura della tua salute mentale e fisica.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): La comunicazione sarà la chiave per affrontare eventuali malintesi questa settimana. Sii chiaro nei tuoi messaggi e sforzati di capire le prospettive degli altri.

Cancro (21 giugno - 22 luglio): Potresti sentirsi più emotivo del solito. Prenditi del tempo per riflettere sulle tue emozioni e non avere paura di chiedere supporto se ne hai bisogno.

Leone (23 luglio - 22 agosto): È probabile che tu senta un forte desiderio di esprimere la tua creatività. Approfitta di questo periodo per dedicarti a passioni e interessi personali.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): Questa settimana potresti trovare una maggiore stabilità nelle tue relazioni personali. Cerca di consolidare i legami importanti nella tua vita.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): Potresti affrontare delle decisioni difficili. È il momento di pesare attentamente i pro e i contro prima di prendere delle scelte importanti.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): Concentrati sul miglioramento della tua routine quotidiana. Piccoli cambiamenti possono portare a miglioramenti significativi nella tua vita.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): Questa settimana potresti essere più propenso a esplorare nuove idee e prospettive. Mantieni la mente aperta e sii pronto a imparare da nuove esperienze.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): Sarà importante questo periodo per dedicarti al tuo benessere emotivo e fisico. Trova il tempo per rilassarti e rigenerarti.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): Potresti avvertire un aumento dell'energia creativa. Sfrutta questo momento per esprimere te stesso attraverso l'arte o altre attività creative.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): È probabile che tu desideri un periodo di tranquillità e riflessione. Prenditi del tempo per connetterti con te stesso e con le tue emozioni più profonde.