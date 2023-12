Julian Mella è il Miglior Allievo dell'École Hôtelière

Emozionati, attenti e professionali: così si sono presentati nella sede di Rue de la gare i circa trenta studenti che lo scorso 15 dicembre hanno gareggiato nel “Concorso Miglior Allievo” dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste suddiviso in due competizioni: il Trofeo Regionale Miglior Allievo Istituti Alberghieri e la seconda edizione del Concorso Miglior Allievo Bar, quest’anno in ricordo del professore Victor Vicquéry.

Giunto al suo sesto anno, il Trofeo Regionale Miglior Allievo Istituti Alberghieri, in ricordo di “F. Faccio”, ha visto nove studenti selezionati (+ 1 fuori concorso) gareggiare con l’obiettivo di partecipare al Campionato Nazionale Miglior Allievo che si terrà in occasione dei campionati della cucina italiana a Rimini il 18 febbraio 2024.

Tema del concorso, in cucina, è stata la valorizzazione del baccalà islandese attraverso la realizzazione di uno starter (antipasto). I partecipanti in gara hanno avuto a disposizione 45 minuti di tempo per realizzare il piatto e servirlo a una giuria di esperti designati dall’Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta e dall’Associazione Cuochi Aosta e composta da membri della Federazione Italiana Cuochi: Valerio Angelino Catella, giudice Wacs internazionale e formatore Castalimenti, Paolo Griffa, chef stellato e presidente onorario dell’Unione Regionale Cuochi VdA, e Samuele Riva, neo medagliato d’oro assoluto al concorso nazionale tenutosi in occasione dell’Host a Milano.

I nove partecipanti - Pietro Margiotta, Julian Mella, Luca Cerrato, Amira Labri, Andrea Buat, Marco e Simone Cosentino, Tommy Obert, Federica Loreti, e con la partecipazione extra di Lorenzo Damiano Lodato, studente della seconda - hanno sfruttato ogni piccolo istante per mettere a punto la propria ricetta, riuscendo tutti a concludere la prova nel tempo stabilito, offrendo un’ottima impressione alla giuria presente.

La competizione è stata vinta per la seconda volta consecutiva da Julian Mella, 18 anni di Tavagnasco e studente della classe 5A. Julian entra a far parte dell’albo come unico allievo ad aver vinto il trofeo per due anni consecutivi. Il suo "BACCALÀ - Sambuco e Piantagine” ha conquistato la giuria per il gusto forte e smorzato dalla parte vegetale.

Oltre venti, invece, gli studenti appartenenti alle classi terze, quarte e quinte che hanno partecipato al Concorso Miglior Allievo Bar, quest’anno dedicato al prof. Victor Vicquéry, e il vincitore rappresenterà la Valle d’Aosta in Toscana ai campionati nazionali organizzati dalla Federazione Italiana Barman nel mese di marzo 2024.

La prova si è svolta nella sala Ristorante e i concorrenti sono stati chiamati a conoscere le ricette, la storia e l’origine degli ingredienti di dodici cocktails classificati IBA (International Bartenders Association). Non un compito facile quello dei giurati, facenti parte della Federazione Italiana Barman - Tommaso Losavio, Federico Losavio e Gaia Pacini – che hanno avuto un bel po’ di difficoltà nell’assegnare il premio in quanto i concorrenti si sono dimostrati tutti molto abili e professionali. La gara è stata poi vinta da Emile Neyroz alunno della classe 4A. Al secondo posto Giulia Nocito, classe 5B e al terzo Greta Marguerettaz della 3A.

Ad occuparsi della gestione dell’evento, le classi quinte guidate dai professori Masullo, Gaspard, Tonino e Fedele, le quali hanno gestito la parte relativa all’allestimento del concorso, il pranzo per gli ospiti, l’accoglienza e la gestione dell’area stampa.

Madrina della giornata e presentatrice delle premiazioni è stata Paola Borgnino, giornalista radiofonica di Radio Proposta In Blu.