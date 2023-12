Il Comandante della Legione Carabinieri "Piemonte e VDA" ha incontrato i Carabinieri di Aosta

Il Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, Generale di Brigata Antoni Di Stasio, accolto dal Comandante del Gruppo, Colonnello Giovanni Cuccurullo, ha fatto visita al Comando del Gruppo Carabinieri di Aosta.

Ha incontrato tutti gli Ufficiali dell’Arma della Valle d’Aosta, una rappresentanza di Comandanti di Stazione, Brigadieri e Carabinieri della Regione Autonoma e militari delle articolazioni speciali, che operano sul territorio di questa Regione, oltre che dei Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri. Nonché i 25 carabinieri neo giunti, pronti a contribuire al mantenimento della sicurezza e al rafforzamento della rassicurazione sociale nella Regione

L’Alto Ufficiale dopo aver esaminato l’andamento del Gruppo ha espresso parole elogiative e per l’attività condotta dai Carabinieri, ribadendo e sottolineando la necessità di perseverare nel tenere alta la guardia e soprattutto di concentrare le forze in questi periodi di festa a sostegno dei cittadini, in particolar modo quelli delle fasce deboli per evitare che cadano nelle trappole della criminalità, perdurando nell’efficace contrasto della violenza di genere sia con le consuete attività investigative/repressive e sia con le attività di prevenzione, informazione e formazione in modo da aumentare ancor di più il livello di sicurezza percepita consolidando la coesione sociale di tutta la Regione Autonoma.

Infine, ha concluso rivolgendo un affettuoso saluto augurale a tutti i carabinieri ed alle loro famiglie, nella speranza che il 2024 sia foriero di gratificazioni e successi personali e professionali.