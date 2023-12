Da V Commissione parere favorevole sul disegno di legge in materia di indennità sanitaria temporanea"

Il provvedimento, presentato dalla Giunta il 22 novembre, è composto di otto articoli che introducono un’indennità sanitaria temporanea per il triennio 2023-2025 per il personale delle professioni sanitarie del comparto sanità e per la dirigenza non medica, veterinaria e delle professioni sanitarie titolari di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno e parziale, con l'Azienda Usl. Relatori del disegno di legge sono i Consiglieri Albert Chatrian (AV-VdAU) per la maggioranza e Claudio Restano (Misto) per la minoranza; il testo ha anche avuto il parere di compatibilità finanziaria, sempre a maggioranza (astenuti Lega VdA e RV), da parte della seconda Commissione.

«L'atto sarà portato all'attenzione del Consiglio già nell'adunanza convocata per mercoledì e giovedì prossimi - dice il Presidente della quinta Commissione, Andrea Padovani (FP-PD) -. Con questo disegno di legge completiamo il percorso di valorizzazione delle esperienze professionali del personale sanitario avviato con la prima legge di attrattività 22/2022 che aveva introdotto un’indennità sanitaria temporanea per medici e infermieri con il requisito del tempo indeterminato e pieno con l'Ausl. Oggi, estendiamo quindi l'indennità a tutti i professionisti sanitari.»

«Questa mattina - spiega il Consigliere Claudio Restano - ho presentato un emendamento al testo di legge: la mia proposta va nella direzione di specificare in legge gli importi da destinare al personale, ossia 800 euro lordi per la dirigenza non medica e veterinaria e 350 euro per il personale delle professioni sanitarie, come per altro indicato nella legge 22/2022 sull'attrattività sanitaria per medici e infermieri. Questo affinché siano trattati tutti alla stessa maniera: noi riteniamo che in sanità non ci debbano essere né figli e né figliastri.»

«Il nostro voto di astensione è dovuto alla mancanza di chiarezza rispetto al numero di beneficiari coinvolti nella misura e agli importi da erogare - dichiara il Consigliere Mauro Baccega (FI) -: ci riserviamo di esprimerci altrimenti in Aula sulla base degli approfondimenti che abbiamo richiesto e sull'emendamento del Consigliere Restano che noi abbiamo sostenuto. Questo provvedimento è un altro passo per valorizzare i professionisti della sanità, anche se rimangono esclusi gli operatori socio-sanitari, i comparti amministrativo e tecnico, le dirigenze amministrativa e professionale: continueremo a lavorare affinché tutto il personale possa ricevere una indennità sanitaria.»

Anche il Capogruppo della Lega VdA, Andrea Manfrin, pur sostenendo «la necessità di questo provvedimento che allarga la platea per l'indennità sanitaria», si dice «in disaccordo con la maggioranza che continua a non sostenere gli operatori socio-sanitari, che al pari delle altre figure sanitarie meritano invece di essere valorizzati.»