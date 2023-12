Intervista con Claudio Albertinelli, primo Segretario del SAVT eletto dal Congresso

In che modo descriverebbe il SAVT e la sua struttura?

"Il SAVT è diverso. Il SAVT è unico. Anzi, forse è meglio dire che il SAVT è uno. Cerco di spiegare meglio il principio. A differenza delle confederazioni sindacali, il SAVT è un unico sindacato che si è articolato in diverse categorie al fine di rappresentare al meglio i lavoratori e le persone dei diversi settori. Il bilancio è unico e la gestione economica, politica e gestionale è affidata al Direttivo confederale e alla Segreteria confederale.

Il SAVT non è un insieme di categorie che si riconoscono sotto un simbolo, ma è un sindacato unico che ha deciso di strutturare al suo interno diverse categorie in modo tale da poter dare voce e rappresentanza nel migliore dei modi a tutti i lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza".

Comment décririez-vous le SAVT et sa structure?

"Le SAVT est différent. Le SAVT est unique. En fait, peut-être est-il préférable de dire que le SAVT est un. J'essaie d'expliquer ce principe plus en détail. Contrairement aux confédérations syndicales, le SAVT est un syndicat unique qui s'est articulé en différentes catégories afin de représenter au mieux les travailleurs et les personnes des différents secteurs. Le bilan est unique et la gestion économique, politique et managériale est confiée à la Direction confédérale et au Secrétariat confédéral.

Le SAVT n'est pas un ensemble de catégories se reconnaissant sous un même symbole, mais c'est un syndicat unique ayant décidé de structurer en son sein différentes catégories afin de donner voix et représentation de la meilleure manière possible à tous les travailleurs, indépendamment du secteur d'appartenance".

Quali sono le sfide che il SAVT si trova ad affrontare attualmente?

"La vera sfida che ci troviamo di fronte è quella di definire la Valle d’Aosta che ci immaginiamo nei prossimi 10/20 anni, in cui le nuove tecnologie e la sostenibilità ambientale saranno fondamentali per garantire il presidio del territorio e la qualità della vita e per costruire un sistema socioeconomico in grado di funzionare efficacemente e a lungo termine, per il bene delle generazioni attuali e future".

Ovvero?

"Se vogliamo veramente provare a contrastare la problematica del calo demografico che sta colpendo in maniera pesante la Valle d’Aosta, dobbiamo lavorare affinché la qualità della vita e dei servizi nella nostra regione siano superiori alle altre realtà. Solo così sarà possibile attrarre nuovi cittadini e provare a trattenere quei giovani che spesso scelgono di lasciare la Valle d’Aosta, con l’auspicio che possano decidere di costruirsi una famiglia e di continuare a vivere con i loro figli nella nostra regione".

Quelles sont les défis auxquels le SAVT doit actuellement faire face?

"Le vrai défi auquel nous sommes confrontés est de définir la Vallée d'Aoste que nous imaginons pour les 10 à 20 prochaines années, où les nouvelles technologies et la durabilité environnementale seront essentielles pour assurer la préservation du territoire et la qualité de vie. Il est crucial de construire un système socio-économique fonctionnant efficacement et à long terme, pour le bien des générations actuelles et futures. Si nous voulons vraiment tenter de contrer la problématique du déclin démographique qui affecte lourdement la Vallée d'Aoste, nous devons œuvrer pour que la qualité de vie et des services dans notre région soit supérieure à celle d'autres régions. C'est seulement ainsi que nous pourrons attirer de nouveaux habitants et tenter de retenir ces jeunes qui choisissent souvent de quitter la Vallée d'Aoste, dans l'espoir qu'ils décident de fonder une famille et de continuer à vivre avec leurs enfants dans notre région".

Quali sono le principali proposte del SAVT per affrontare queste sfide?

"In vista di queste sfide, i congressi di categoria del SAVT hanno approvato risoluzioni finali ricche di contenuti e di proposte interessanti. Questi documenti devono essere considerati come parte integrante della presente relazione, rappresentando il pensiero della nostra base. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, dovrebbe essere approvata una riforma e il nostro ruolo sarà proporre soluzioni che favoriscano la crescita professionale dei dipendenti e garantiscono loro il giusto riconoscimento economico. Il turismo, inoltre, continua a essere un volano per l'economia locale e dovremmo lavorare per fidelizzare e rendere il settore maggiormente attrattivo per i giovani valdostani.

Quelles sont les principales propositions du SAVT pour relever ces défis?

"Face à ces défis, les congrès sectoriels du SAVT ont approuvé des résolutions finales riches en contenu et en propositions intéressantes. Ces documents doivent être considérés comme faisant partie intégrante du présent rapport, représentant la pensée de notre base. En ce qui concerne l'administration publique, une réforme devrait être approuvée et notre rôle sera de proposer des solutions favorisant la croissance professionnelle des employés et garantissant leur juste reconnaissance économique. De plus, le tourisme reste un moteur pour l'économie locale et nous devons travailler pour fidéliser le secteur et le rendre plus attrayant pour les jeunes valdôtains".

Quali sono gli ambiti di maggiore interesse del SAVT riguardanti l'ambiente e l'economia?

"L'ambiente rappresenta un valore fondamentale per il SAVT, e la tutela ambientale è un aspetto prioritario per noi. Riteniamo che la vocazione ambientalista debba essere il filo conduttore della politica sindacale in tutti i settori lavorativi. Inoltre, l'edilizia è un settore cruciale che rappresenta un volano per l'economia locale".

Quels sont les domaines d'intérêt principaux du SAVT en ce qui concerne l'environnement et l'économie?

"L'environnement représente une valeur fondamentale pour le SAVT, et la protection de l'environnement est une priorité pour nous. Nous pensons que la vocation écologiste doit être le fil conducteur de la politique syndicale dans tous les secteurs professionnels. De plus, le secteur du bâtiment est crucial car il constitue un moteur pour l'économie locale".

Come intende il SAVT affrontare le sfide legate ai trasporti nella regione?

"I trasporti rivestono un'importanza fondamentale per la nostra regione. È essenziale prestare attenzione alle criticità attuali, come la chiusura della ferrovia per lavori di elettrificazione, per garantire una migliore accessibilità alla Valle d'Aosta e renderla più attrattiva dal punto di vista turistico".

Comment le SAVT envisage-t-il de relever les défis liés aux transports dans la région?

"Les transports revêtent une importance fondamentale pour notre région. Il est essentiel de prêter attention aux problèmes actuels, tels que la fermeture de la voie ferrée pour des travaux d'électrification, afin de garantir une meilleure accessibilité à la Vallée d'Aoste et de la rendre plus attrayante du point de vue touristique".

Quali sono le vostre prospettive per il settore industriale in Valle d'Aosta?

"L'industria rappresenta un settore di vitale importanza per l'economia della Valle d'Aosta. È necessario stimolare la crescita e l'occupazione, specialmente nelle aree inutilizzate della bassa valle, attraverso un adeguato supporto pubblico e una formazione professionale mirata".

Quelles sont vos perspectives pour le secteur industriel en Vallée d'Aoste?

"L'industrie est un secteur d'une importance vitale pour l'économie de la Vallée d'Aoste. Il est nécessaire de stimuler la croissance et l'emploi, surtout dans les zones non utilisées de la basse vallée, grâce à un soutien public adéquat et à une formation professionnelle ciblée".

Merci et joyeuses fêtes