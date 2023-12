Courmayeur inaugura la Biblioteca Digitale delle Montagne: un archivio “online” aperto a tutti

La nuova Biblioteca Digitale delle Montagne sarà a disposizione di tutti, in particolare studenti e ricercatori. La piattaforma on-line, sviluppata da Fondazione Courmayeur nell’ambito del Courmayeur Climate Hub, sarà presentata il 28 dicembre con un talk nell’ex Hotel Ange, futuro Headquarter del progetto.

Courmayeur, 14 dicembre 2023_A Courmayeur nasce la Biblioteca Digitale delle Montagne, un nuovo strumento a disposizione di ricercatori, studenti e cittadini sviluppato dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc. L’iniziativa fa parte del progetto Courmayeur Climate Hub, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU nell’ambito del PNRR: un percorso di sviluppo partecipato che accompagnerà la località fino al 2026

La Biblioteca Digitale, ospitata su una piattaforma liberamente accessibile, è destinata ad accogliere un patrimonio di testi, audio e video consultabili online, da casa, dall’ufficio e dallo smartphone. Sarà un unico output, ovvero una fonte disponibile a tutti che sfrutta un sistema tecnologicamente avanzato che consente ricerche trasversali, su più tematiche e più volumi.

L’inaugurazione, il prossimo 28 dicembre – ore 18.00, presso la sede di Fondazione Courmayeur – sarà l’occasione per presentare questo patrimonio condiviso con la comunità attraverso modalità innovative, e approfondire vari temi insieme ad esperti.

Lucia Caretti, social brand manager de La Stampa, partirà dalla propria esperienza per raccontare le sfide della comunicazione contemporanea, tra social media, video e intelligenza artificiale, e spiegare come il giornalismo si sta attrezzando per cavalcare il cambiamento.

Un successivo focus su Courmayeur Climate Hub, a cura di Marco Riva, coordinatore di Courmayeur Climate Hub – PNRR, Fondazione Giacomo Brodolini, metterà in luce fasi e obiettivi di questa iniziativa, un vero e proprio network e laboratorio sociale di sostenibilità, che parte dalla riqualificazione dell’’ex Hotel Ange e dei suoi affreschi ottocenteschi e si arricchisce di attività con focus inerenti alla sostenibilità, alla rivitalizzazione del borgo in ambito social e culturale, alla digitalizzazione dei servizi turistici e ad eventi legati all’adattamento ai cambiamenti climatici e a percorsi di stakeholder engagement. Infine Roberto Ruffier, di Fondazione Courmayeur Mont Blanc, presenterà gli sviluppi della nuova piattaforma online dedicata alla montagna, raccontando al pubblico come potrà essere utilizzata per accedere a un corpus di ricerche, immagini e documenti che presenteranno la montagna in tutte le sue declinazioni.

L’inaugurazione si terrà nella sede della Fondazione Courmayeur, presso l’ex Hotel Ange, nell’Headquarter di Courmayeur Climate Hub e sarà l’occasione per visitare la biblioteca che già oggi ospita 3100 volumi, schedati e catalogati nel corso degli anni, sui temi legati al contesto alpino, nelle sue diverse declinazioni.