Intervento del Soccorso Alpino Valdostano portato a termine nel pomeriggio di oggi in Valsavarenche

Due escursionisti turchi hanno trascorso la notte scorsa al rifugio Vittorio Emanuele (nell’invernale). In seguito alla segnalazione da parte dei familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con loro dalla Turchia via telefono, è stata effettuata questa mattina una ricognizione in elicottero per accertarsi delle loro condizioni.

I due hanno riferito di non avere problemi e che sarebbero scesi nel corso della giornata odierna. Nel pomeriggio di oggi, però, hanno perso il sentiero che porta a Valsavarenche. Uno dei due è riuscito a raggiungere una zona coperta da segnale cellulare e a dare l'allarme, mentre l'altro si trovava in estrema difficoltà, bloccato in una zona impervia con ghiaccio e salti di roccia.

È stato recuperato dall'elicottero SA1 con una verricelata, illeso mentre il compagno è riuscito a rientrare in maniera autonoma.