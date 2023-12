A Pont-Saint-Martin un affascinante impegno verso i più piccoli - GALLERIA FOTOGRAFICA

Oggi, domenica 17 dicembre, Pont-Saint-Martin ha risplenduto nell'incanto del Natale e della generosità. La terza edizione della "Corsa di Babbo Natale" ha abbracciato lo spirito natalizio e la solidarietà. Questo evento, organizzato dall'Associazione Artigiani e Commercianti, dall'Atletica Pont-Donnas ASD e dal Comune, sotto l'instancabile guida di Giovanni Brizzi, è stato un abbraccio caloroso verso la comunità. Le offerte raccolte sono destinate a "La casa di sabbia", un'organizzazione senza scopo di lucro che si dedica alle famiglie con bambini e ragazzi affetti da disabilità grave.

Un Mare di Sorrisi: La Corsa e il Coinvolgimento Sociale Oltre 100 partecipanti hanno percorso festosamente 3 km per le vie di Pont-Saint-Martin, indossando cappellini natalizi e accessori divertenti. Questa ondata di allegria ha permeato l'intera città, contribuendo al benessere sociale del territorio. L'iniziativa ha coinvolto numerose associazioni locali, tra cui il “Club Sportivo Lys”, gli entusiasti bambini del calcio A.S.D. PontDonnas, gli Alpini di Pont e il Rione Ponte Romano, che ha deliziato i partecipanti con tè e panettone.

Un Impegno Costante: L'Artigianato e il Commercio Natalizio L'Associazione Artigiani e Commercianti si distingue per la sua attività fervente durante le festività. Oltre alla corsa odierna, hanno organizzato l'amatissimo "Atelier de Noël" a fine novembre, un laboratorio di pittura dove i bambini hanno decorato alberelli natalizi che adesso addobbano le vetrine dei negozi.

Magia della Vigilia: Incontro con Babbo Natale La vigilia di Natale si preannuncia magica: a partire dalle 16, in Piazza IV Novembre, Babbo Natale accoglierà i piccoli con tè caldo e merenda, offrendo giri in carrozza per le vie della città.

La Bellezza dei Piccoli Gesti: Arte e Magia nei Dintorni Le scuole del territorio, insieme ad Art.Com.Pont e al Comune, hanno incantato la città con opere realizzate dai bambini. Novità di quest'anno sono i vivaci pannelli sparsi per la città, dipinti con adorabili personaggi natalizi, pronti per essere immortalati in foto.

Pont-Saint-Martin è davvero un luogo dove il Natale, la generosità e l'impegno verso i più giovani trasformano ogni iniziativa in un vero dono per la comunità.