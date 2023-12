ÉVANGILE DE DIMANCHE:

"Gaudete"! "Réjouissez-vous"! Telle est la parole clé de ce troisième dimanche de l'avent, appelé dimanche de la joie. Qu'est-ce que la joie? Selon saint Thomas d'Aquin dans "Les passions de l'âme", la joie est "la possession d'un bien connu et aimé". Son contraire est la tristesse qui est la souffrance de l'âme suite à l'éloignement ou à la perte de son bien. La joie est exprimée dans la première lecture et dans le Magnificat par les verbes "tressailler", "exalter", "exulter". Quelles sont les raisons de se réjouir dans notre monde triste et angoissé? Écoutons ce que nous dit la parole de Dieu.

1. RÉJOUISSEZ-VOUS!

Le pessimisme lié aux signes d'un monde désenchanté, d'un lendemain moins promettant est en train d'envahir les esprits. Un des signes de cette situation crépusculaire est l'accroissement de dépression.

Dans ce contexte de peur, l'homme est privé d'une dimension fondamentale qui le constitue, la joie. Seul l'homme est l'animal capable de sourire. Pour un chrétien, rien ne peut lui empêcher de se réjouir, peu importe les tempêtes inévitables de la vie, car l'Esprit Saint habite en lui (dulcis hospes animae). Comme l'écrivait le Pape Benoît XVI, "Qui croit n'est jamais seul"( Wer glaubt ist nie allein).



La prière d'ouverture nous donne déjà l'indication pour que rien ne nous arrache à ce trésor. "Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils; dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère: pour que nous fêtions notre salut avec un coeur vraiment nouveau". La fête de Noël est l'occasion par excellence de la joie pour les croyants et les non croyants. Tout chante Noël, car personne n'est exclue de la joie que nous apporte le Seigneur. Si la joie est une chose commune, la vraie joie est difficile à posséder. Nous devons nous interroger sur le fondement de la joie authentique par rapport aux joies éphémères, c'est-à-dire qui durent un instant selon l'étymologie grecque du mot (épihemera= qui dure un jour). Des soulards, des drogués, peuvent éprouver de la joie pendant leur moment euphorique.

Toutefois, les plaisirs transitoires ne libèrent pas l'homme de l'angoisse, du désespoir, de la panique liés à l'incertitude du lendemain qui ne chante pas. Ni la technologie, ni la ploutocratie, rien ne comblent le vide et le désir de notre coeur toujours inquiet. Seule la joie du Seigneur est notre rampart. La première lecture met en évidence trois raisons de notre vraie joie:



1. La consécration par l'Esprit Saint: "L'Esprit du Seigneur repose sur moi".

2. La joie de porter la bonne nouvelle aux pauvres.



3. La dignité qui vient du Seigneur. "Il m'a vêtu des vêtements du salut il m'a couvert du manteau de la justice".



Pour celui qui a mis son espérance dans le Seigneur, son coeur tressaille de joie dans le Seigneur, son âme exulte en Dieu. Les personnes qui nous aident à nous réjouir en ce temps de l'avent sont la Vierge Marie et Jean Baptiste. Jean Baptiste tressaille d'allégresse déjà dans le sein de sa mère (Lc1,44). Jean Baptiste se considère comme l'ami de l'époux qui est ravi de joie et ajoute: "Telle est ma joie, et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse"(Jn3,29-30). Seuls les humbles de coeurs comme la Vierge Marie et Jean Baptiste, savent se réjouir, parce qu'ils savent apprécier les dons reçus de Dieu. La joie chrétienne n'est ni illusoire, ni déracinée. Elle suppose la capacité d'émerveillement devant la splendeur de la nature, de relation, d'amitié sincère avec les autres. Les joies naturelles que le Créateur a mises sur notre chemin nous élèvent vers la joie de la contemplation de "la Beauté si ancienne et si nouvelle" selon l'expression de saint Augustin.



2. JÉSUS EST NOTRE JOIE.



Le chrétien et tout homme de bonne volonté, conscient qu'il est aimé de Dieu, marche avec confiance dans les obscurités de l'histoire, car le Verbe fait chair est la parole qui illumine nos pas vers notre définitive destination, la vie éternelle. Saint Paul s'interroge en s'émerveillant de l'amour de Dieu qui réchauffe nos coeurs:" Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?".

Malgré nos temps nébuleux causés par les guerres et les calamités, les tragédies et les situations angoissantes, les épreuves de la vie, les situations absurdes de notre époque, l'indifférence religieuse et les comportements permissifs de notre génération, rien ne peut nous arracher à l'amour du Christ. Les choses humaines de ce monde peuvent nous donner une petite lueure de joie, seule l'accueil de la lumière du Christ qui chasse nos ténêbres nous remplit le coeur.

Selon saint Thomas d'Aquin, l'homme connait la vraie joie ou le bonheur spirituel "quand son âme entre en possession de Dieu, connu et aimé comme bien suprême et immuable"(S.Th.I-II, q.31,a.3).

Les disciples d'Emmaüs en écoutant attentivement l'inconnu qui leur explique le sens des Écritures et en assistant à la fraction du pain, passent de la lamentation à la joie du coeur, de la cécité spirituelle à l'ouverture des yeux. En découvrant que l'inconnu est vraiment le Christ, la raison de leur existence, ils ne peuvent plus se taire. Ils affrontent courageusement la nuit pour annoncer la bonne nouvelle (euangélion) aux frères. Le propre de la joie est sa contamination.



3. DEVENIR MISSIONNAIRE DE LA JOIE.

La joie du chrétien ne dépend pas des circonstances contingentes comme l'assurance matérielle et le pouvoir politique. L'homme n'est pas nécessairement joyeux quand tout va bien. Il ne bénit pas le Seigneur seulement quand ses projets aboutissent aux bons résultats. En toute circonstance, le chrétien est appelé à se réjouir, à se sanctifier dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus Christ. Saint Paul invite la communauté de Thessalonique à vivre dans la joie, dans la prière incessante et dans l'action de grâce. Il écrit aux philipiens: "Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche"(Ph4,4-5).

En outre, la joie du chrétien ne doit pas être vécue égoistement. Jésus nous dit:"Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement"(Mt10,8). "Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir" (Act20,15). Nous sommes donc appelés à devenir missionnaires de la paix, de l'espérance et de la joie là où sévit la misère de toute forme. La première lecture nous rappelle cette vocation. "Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le coeur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur".

L'Eucharistie nous donne la force pour aller annoncer au monde les merveilles du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous nourrir du pain de la parole et du pain rompu qui est le corps du Christ tout en restant dans la mélancolie et dans la fermeture. L'école de la joie est le sacrement des sacrements, l'Eucharistie qui fait la communauté dans la communion. Dans cet admirable sacrement, nous assimilons le Christ afin de rayonner dans le monde sa lumière. En mangeant le même pain qui nous unit avec nos frères et soeurs, "nous recevons ce que nous sommes et nous devenons ce que nous recevons, le corps du Christ", selon saint Augustin. Tressaillez de joie, soyez témoins d'allégresse, que brille votre lumière devant les hommes, le Seigneur est proche.



4. PRIÈRE POUR LE DON DE LA JOIE

Oh Seigneur source de toute joie, rends-nous témoins de la joie et de la paix en ce monde angoissé.

Chasse en nos coeurs le péché d'orgueil qui est l'ennemi de la joie et de la paix.

Augmente en nous l'esprit de charité et d'humilité pour que notre vie toute entière soit le Magnificat en acte.

Fais que dans le bonheur ou dans le malheur, notre coeur ne cesse de chanter avec la Vierge Marie: Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Amen!





Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.