Courmayeur: Una celebrazione significativa per tutti, la benedizione dei Gesù Bambini: La Natività a Courmayeur!

I piccoli partecipanti del catechismo prenderanno parte a una toccante rappresentazione, portando in vita la magia della Natività prima della santa Messa. Sono tutti invitati alla cerimonia di benedizione delle statuine di Gesù Bambino e alla santa Messa in preparazione al Natale presso la Chiesa di San Pantaleone a Courmayeur. Martedì 19 dicembre alle 20:30, i nostri cari bambini del catechismo porteranno in vita una breve rappresentazione per iniziare la Messa.

L'importanza di questo momento non può essere sottovalutata, sia per i bambini che per gli adulti: è un'occasione unica per riflettere sull'umile e potente significato della Natività di Gesù Bambino. È un tempo per rinnovare la nostra fede, la speranza e l'amore, e per trasmettere ai nostri figli i valori fondamentali della nostra tradizione.

Dopo la Messa, ci riuniremo per condividere gli auguri natalizi, scambiare sorrisi e abbracci e godere di un piccolo rinfresco nel salone parrocchiale. Sarà un momento di comunità, di gioia e di gratitudine per il dono della vita.

Non dimentichiamo che la benedizione dei Bambini Gesù si terrà anche domenica 17 dicembre alle 18, subito dopo la messa. Un momento speciale per i nostri piccoli, dove potranno ricevere la benedizione in vista della Santa Notte.

Tutti sono invitati calorosamente a unirsi in questo periodo di festa e di contemplazione, per celebrare insieme la Natività e portare la luce e la speranza nelle nostre vite.