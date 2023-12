BILANCIO DELLA REGIONE: Intervista a Stefano Aggravi, capogruppo RV

Stefano Aggravi, capogruppo in Regione di Rassemblement Valdôtain, avete recentemente votato contro il Bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta. Potresti spiegarci le motivazioni principali di questa scelta?

"Certamente, il nostro voto contrario si basa su una serie di considerazioni fondamentali. Fin dall'inizio, la presentazione dei disegni di legge n. 127 e n. 128 si è concentrata sui numeri di bilancio per il 2024, evidenziando una previsione di spesa di 1,8 miliardi di euro. Tuttavia, dietro questa cifra apparentemente significativa, si nascondono due aspetti cruciali che ritornano ciclicamente negli ultimi anni".

Quali sono questi aspetti fondamentali che hanno influenzato la vostra valutazione del bilancio?

"Il primo aspetto riguarda la tendenza decrescente delle entrate e delle spese, creando una situazione finanziaria instabile. Il secondo è la crescente dipendenza da finanziamenti esterni, quali Stato ed Europa, per portare avanti progetti di rilevanza, al di là delle iniziative legate al PNRR. Questi fondi esterni sono vincolati da regole e limitazioni, riducendo la nostra capacità di gestione finanziaria regionale".

Come ha influenzato ciò la vostra visione del bilancio?

"Il Rassemblement Valdôtain ha costruito una critica costruttiva fin dalla presentazione della Relazione di minoranza, cercando un consenso trasversale tra le forze di opposizione. Nel bilancio, non abbiamo riscontrato le riforme fondamentali che riteniamo cruciali per la nostra Regione, come quelle relative agli enti locali e alla finanza derivata. Invece, abbiamo visto interventi che consideriamo estemporanei".

Avete portato avanti delle proposte o iniziative alternative durante la trattazione del bilancio?

"Assolutamente sì. Durante le discussioni, siamo riusciti a far passare alcuni ordini del giorno che hanno ottenuto un ampio consenso in Consiglio Valle. Questi includono l'espansione del progetto "Sci…volare a scuola" con più discipline sportive, la valutazione preventiva del monitoraggio dell'uso delle acque, l'istituzione di un tavolo per favorire gli alloggi per studenti universitari e l'approfondimento in commissione delle attività a difesa del nostro particolarismo linguistico".

Quindi, il vostro voto contrario è stato principalmente una questione di coerenza politica?

"Esattamente. Abbiamo voluto essere coerenti con la nostra azione politica, sostenendo ciò con cui eravamo d'accordo e opponendoci a ciò con cui non concordavamo. Sebbene alcuni possano interpretare il nostro voto come un rifiuto di finanziare determinati settori, è importante sottolineare che la nostra critica era costruttiva e realistica. Abbiamo votato contro un bilancio che non rifletteva le nostre proposte e la nostra visione politica".

Grazie