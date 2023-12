Ciao, Wendy

Wanda Guido, Wendy per gli amici sparsi in tutto il mondo, ha concluso il suo laborioso cammino terreno dopo lunghe sofferenze. Classe 1949, Wendy ē stata capo presso la segreteria della Camera dei Deputati dal 1976 al 1991. Nel 1992 è diventata Cavaliere al merito della Repubblica italiana.

Giornalista ed eco animalista d'assalto della prima ora, ha dedicato una intera esistenza agli indifesi in generale e agli animali in particolare. Ha creato Covoprieca, uno dei primi siti dedicati ai senza voce, inimitabile per creatività, capace di proporre circostanziate quanto scomode testimonianze, sempre sul pezzo.

Dalla generosità di Wendy sono scaturite inoltre incantevoli oasi per i quattro zampe. Ha combattuto con coraggio innumerevoli impegnative battaglie, sfidando con grinta anche la malattia. Grazie infinite di tutto, meravigliosa Amica mia. Ci mancherai.