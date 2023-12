Giovani della Lega preoccupati per ritardo studentato UniVdA

"Recentemente, ci siamo trovati sorpresi nell'apprendere che la realizzazione dello studentato dell'Università della Valle d'Aosta "potrebbe vedere la luce entro la fine del 2026". A dirlo sono i giovani di Lega VdA che si dicono "stupiti, soprattutto considerando che solo sei mesi fa l'Università aveva annunciato che lo studentato sarebbe stato operativo entro un anno".

"È un cambiamento di tempistiche che ci ha lasciato perplessi," commenta Erja Nicod, vice coordinatore regionale della Lega Giovani, "poiché manca un luogo adatto per ospitare gli studenti dell'Université de la Vallée d'Aoste provenienti da lontano e impossibilitati a sostenere costi di affitto proibitivi. Il 2026 appare come una data troppo distante, specialmente considerando che la nuova sede dell'Università dovrebbe essere aperta nel 2024."

Durante l'esame delle Leggi di Bilancio attualmente in discussione nel Consiglio regionale, il Gruppo Lega Vallée d’Aoste ha sollecitato questa necessità degli studenti attraverso un ordine del giorno che, purtroppo, non ha ottenuto l'approvazione dell'Aula. Si è richiesto la realizzazione dello studentato entro il prossimo anno accademico.

"Sosteniamo fermamente che lo studentato rappresenti un servizio essenziale," afferma Nicod, "e ringraziamo i Consiglieri della Lega per aver portato avanti questa richiesta. Per attrarre gli studenti residenti al di fuori della Valle, è fondamentale evidenziare le opportunità che il nostro territorio offre e garantire loro tutti i servizi di cui potrebbero avere bisogno."

Oltre allo studentato, si prevede una carenza di altri servizi. "Ciò solleva dubbi sull'effettiva prontezza del nuovo Ateneo entro il 2024. Senza contare la situazione dei trasporti, con la chiusura della ferrovia a partire dal 3 gennaio per almeno tre anni, generando congestioni stradali e ritardi. Senza dimenticare l'aspetto delicato dei parcheggi, progressivamente ridotti per far spazio alle piste ciclabili. Come possiamo essere attraenti per gli studenti provenienti da altre regioni?", conclude il vice coordinatore. "Il nostro magnifico territorio non è sufficiente da solo! È essenziale trovare soluzioni concrete che rispondano direttamente alle esigenze degli studenti."