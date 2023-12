Travaux au Tunnel du Mont Blanc

La réouverture au trafic est avancée à vendredi 15 décembre 2023, à 16h00

A l’issue de neuf semaines de mobilisation sans faille et d’organisation de tous les instants des personnels du TMB-GEIE et des entreprises sous-traitantes, la réouverture du Tunnel du Mont Blanc initialement prévue le 18 décembre est avancée de trois jours, soit ce vendredi 15 décembre 2023 à 16 heures.

Les chantiers de maintenance technique lancés le 16 octobre dernier sont en phase d’achèvement, après 9 semaines de coactivités intenses, qui ont vu plus de 200 personnes et 50 entreprises mobilisées, pour un total de 20 millions d’euros d’investissements.

La circulation de tous les véhicules au Tunnel du Mont Blanc sera ainsi rétablie le vendredi 15 décembre 2023, à 16 heures, à l’issue des tests de vérification de tous les systèmes de sécurité.

Le lundi 18 décembre à 17 heures, aura lieu l’exercice annuel de sécurité organisé sous l’égide des autorités Préfectorales française et italienne, avec l’implication de plus de 130 participants, français et Italiens.

Le déroulement de cet exercice nécessitera une interruption totale de la circulation de la durée de 5 heures, à partir de 17 heures jusqu’à 22 heures le lundi 18 décembre 2023.

Conformément à la décision des États français et italien, en accord avec les Préfectures de la Haute-Savoie et de la Région Autonome Vallée d’Aoste, le TMB-GEIE a réalisé du 16 octobre au 15 décembre des opérations de maintenance technique nécessitant la fermeture complète de l’ouvrage.

Changement de la dalle de roulement sur 260 mètres et remplacement des 76 ventilateurs sur la voûte, les deux chantiers majeurs de ces 9 semaines de maintenance

Dans la continuité de ce qui a été engagé en 2018, les activités de réhabilitation de la dalle de roulement ont porté sur 3 portions différentes au centre du tunnel, pour un total de plus de 100 éléments de dalle déposés et remplacés, 204 portions de nouveaux trottoir mis en place, et près de 900 mètres de sciages horizontaux et verticaux, ces derniers par anticipation sur le programme de travaux du printemps 2024. L’étanchéité, la pose des enrobés et la réalisation du marquage au sol s’achèveront le 14 décembre prochain.

Le remplacement des 76 « accélérateurs en voûte », indispensables à la sécurité et au bon fonctionnement de l’infrastructure, a été réalisée durant ces 9 semaines. Les caractéristiques des nouveaux modèles permettront d’augmenter les performances de poussée de 30 %, et donc d’améliorer encore le contrôle du flux d’air longitudinal, permettant ainsi le confinement et l’extraction des fumées. Les tests de ventilation, de contrôle et de désenfumage sont réalisés avec la collaboration d’un institut spécialisé qui en certifiera l’efficacité.

La fermeture du tunnel a également été exploitée pour réaliser d’autres activités

Cette période de 9 semaines a également été mise à profit pour mettre en œuvre d’autres activités, dont certaines par anticipation du programme de travail 2024 et 2025. Parmi ces activités, on peut citer :

activités préparatoires à la réhabilitation de la voûte en 2024 et 2025 : mise en place d’environ 1.060 tiges d’ancrage provisoires en fibre de verre de 5 mètres de long, réalisation de carottages profonds, dépose de la sous-structure du revêtement des parois ;

: mise en place d’environ 1.060 tiges d’ancrage provisoires en fibre de verre de 5 mètres de long, réalisation de carottages profonds, dépose de la sous-structure du revêtement des parois ; enlèvement d’environ 6.500 m² d’éléments couvrants , afin d’ausculter les parties de la structure du tunnel protégées par de tôles Cette activité rentre dans le cadre global des inspections périodiques et des investigations approfondies des structures du tunnel actuellement en cours avec la collaboration de l’Ecole Polytechnique de Turin, de l’Université de Bergame et du CETU de Lyon ;

, afin d’ausculter les parties de la structure du tunnel protégées par de tôles Cette activité rentre dans le cadre global des inspections périodiques et des investigations approfondies des structures du tunnel actuellement en cours avec la collaboration de l’Ecole Polytechnique de Turin, de l’Université de Bergame et du CETU de Lyon ; de nombreuses autres activités de maintenance sur des équipements divers : alimentation électrique, systèmes informatiques, automates de supervision, etc. ;

: alimentation électrique, systèmes informatiques, automates de supervision, etc. ; le démontage de l’ancien portail thermographique sur la plate-forme française, remplacé depuis plus de 4 ans par un portique de nouvelle technologie, avec une structure plus légère; un système similaire est installé sur la plate-forme Italienne, où la structure ancienne sera démontée prochainement.

remplacé depuis plus de 4 ans par un portique de nouvelle technologie, avec une structure plus légère; un système similaire est installé sur la plate-forme Italienne, où la structure ancienne sera démontée prochainement. La formation et l’entraînement du personnel, un groupe de 300 femmes et hommes au service du Tunnel du Mont Blanc

Parallèlement aux projets réalisés dans le tunnel, le personnel de sécurité a participé à une formation sur la lutte contre les incendies, organisée près de l’IFA (International Fire Academy) de Lungern (CH), une installation hautement qualifiée où tout le personnel chargé d’intervenir en cas d’incendie s’est relayé pendant 4 semaines : opérateurs du poste de contrôle et de commande, équipes d’intervention immédiate, équipiers de sécurité, pour un total de plus de 130 personnes.

Au cours de cette période de fermeture, de nombreuses autres formations ont été dispensées à tout le personnel, aussi bien technique qu’administratif du TMB-GEIE.

La réalisation des tests pour une réouverture au trafic dans des conditions de sécurité optimales

Afin de garantir un rétablissement de la circulation dans des conditions de sécurité et efficience technique optimales, la réouverture au trafic du Tunnel, après cette période de 9 semaines de fermeture, est précédée par l’exécution des tests fonctionnels sur tous les systèmes de sécurité présents dans le tunnel, sur les plates-formes et près des aires de régulation de Passy et d’Aoste.

Les tests, lancés le 4 décembre sur certains équipements, sont toujours en cours et voient prioritairement engagées les équipes techniques et de sécurité du Tunnel du Mont Blanc.



La réouverture au trafic est donc anticipée à vendredi 15 décembre, 16 heures.



L’exercice annuel des Services Publics, une opportunité de tester la synergie entre les équipements, les hommes et l’organisation

Trois jours après la réouverture au trafic du Tunnel, le lundi 18 décembre à 18h00, plus de 130 femmes et hommes participeront à l’exercice annuel de sécurité organisé sous l’égide des autorités Préfectorales française et italienne, exercice qui, conformément aux dispositions gouvernementales, s’ajoute aux 4 exercices internes réalisés au cours de 2023 par le Tunnel du Mont Blanc.



Ce sera l’occasion pour tester l’efficacité des systèmes techniques dans des situations d’urgence, la réactivité du personnel chargé du contrôle et de la gestion des installations, l’affinement et la consolidation des procédures et des modes opératoires, ainsi que la coordination des interventions entre les équipes internes du tunnel, les Sapeurs-Pompiers du SDIS74, les Vigili del Fuoco de la RAVA, le Service de Police Binational et les services sanitaires des deux Pays.

Le déroulement de cet exercice nécessitera une interruption totale de la circulation de la durée de 5 heures, à partir de 17 heures jusqu’à 22 heures le lundi 18 décembre 2023. (Source ATMB Info)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION AUTONOME VALLE D'AOSTA, RENZO TESTOLIN, COMMENTE AINSI L'OUVERTURE ANTICIPÉE DU TUNNEL

Renzo Testolin

"Aujourd'hui, le 15 décembre, avec trois jours d'avance, le Tunnel du Mont Blanc rouvrira. Pour la Vallée d'Aoste, c'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité d'attirer des touristes et des visiteurs, même de France. Après un week-end de l'Immaculée qui a été d'une importance capitale pour notre région, nous rouvrons maintenant la voie internationale et l'accessibilité également depuis le pays voisin qui nous unit le plus et qui nous offre le plus d'opportunités pour faire apprécier notre territoire."

"Nous repartons avec un enthousiasme renouvelé, en remerciant tous ceux qui ont travaillé pour terminer dans les délais les importants travaux de rénovation et de mise aux normes de notre tunnel. Il ne nous reste maintenant qu'à évaluer l'impact des neuf semaines de fermeture sur notre tissu socio-économique, puis à reprogrammer les activités et les initiatives à mener dans les prochaines années sur le tunnel."