Almanach de samedi 16 decembre sainte Albine sainte Adelaide sante Alice

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 15 dicembre

Cattedrale – ore 10.00

Messa interforze in preparazione al Natale

Seminario Maggiore – ore 17.30

Riunione della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali

Seminario Maggiore – ore 19.00

Incontro con gli Insegnanti di Religione cattolica

Sabato 16 dicembre

Vescovado – ore 10.00

Partecipazione alla Presentazione del Volume degli atti del Convegno

“Mgr Joseph-Auguste Duc – Chan. François-Gabriel Frutaz. Cent ans après”

Casa parrocchiale della Cattedrale – ore 14.30

Incontro con il gruppo degli Studenti universitari

Lunedì 18 dicembre

ore 8.45-12,45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Ospedale Parini – ore 15.00

Visita ai malati

Martedì 19 dicembre

ore 8.45-12,45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Mercoledì 20 dicembre

Ospedale Beauregard – ore 9.30

Visita ai malati

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Giovedì 21 dicembre

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – ore 10.00

Incontro con i Rappresentanti di Confartigianato e Coldiretti

Ospedale Parini – ore 15.00

Visita ai malati

Venerdì 22 dicembre

Vescovado – ore 10

Incontro con la Madre Provinciale

delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret

Reparto di Psichiatria – ore 15.00

Messa in preparazione al Natale e visita ai malati

LE MESSAGER RICORDA Albine sainte Adelaide sante Alice

La Chiesa celebra Beati 7 Martiri Thailandesi di Song Khon Beatificati nel 1989

Nel corso della guerra franco-indocinese, i cristiani thailandesi vennero duramente perseguitati. Il 16 dicembre 1940 Filippo Siphong Onphitak, guida della comunità cattolica di Song Khon e padre di famiglia, venne allontanato con l’inganno dal villaggio e ucciso a colpi d’arma da fuoco. Dieci giorni dopo fu la volta di suor Agnese Phila e suor Lucia Khambang, fucilate nel cimitero del villaggio di Song Khon insieme alle laiche Agata Phutta, Cecilia Butsi, Viviana Hampai e Maria Phon, per essersi rifiutate di rinnegare la fede cristiana. Inizialmente le cause erano distinte, una per Filippo e una per le sei donne, ma dopo il 27 settembre 1985 procedettero congiuntamente. I sette martiri di Song Khon sono stati beatificati nella basilica di San Pietro a Roma il 22 ottobre 1989 dal Papa san Giovanni Paolo II. La loro memoria liturgica cade il 16 dicembre, giorno della nascita al Cielo di Filippo, mentre i loro resti mortali sono venerati presso il Santuario di Nostra Signora dei Martiri della Thailandia a Song Khon.

Il sole sorge alle ore 8,00 e tramonta alle ore 16,46

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.