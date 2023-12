Per Traditèn un grande ritorno a tempo di musica

Squillino le trombe, rullino i tamburi, è tempo di celebrare. Venerdì 29 dicembre a partire dalle 18 torna finalmente Traditèn, la veillà di Charvensod che mancava da quattro anni. L’evento biennale era saltato nel 2021 a causa del covid, dando ancora più linfa ed entusiasmo per questa nuova edizione che si preannuncia a tempo di musica.

Sarà infatti questo il filo conduttore della lunga serata nel borgo di Charvensod, dove tsarvensolèn e tsarvensolentse si riuniranno per rivivere – rinnovandole – le loro tradizioni e farle conoscere anche ai tanti “ospiti” che arriveranno a vivere un grande appuntamento comunitario. Per rendere più agevole il loro arrivo, come sempre è messa a disposizione una navetta gratuita della Svap dalle 18 all’1 di notte che partirà dal parcheggio della Torre Piezometrica di Aosta e arriverà nel cuore della festa.

Il percorso a piedi, che parte dal forno di Château appena tornato a nuova vita e arriva fino al villaggio del Bourneau, sarà animato da stand enogastronomici nei quali verranno serviti minestrone, cotechino con patate, dolci e pane nero, ma soprattutto da musica per tutti i gusti. I partecipanti incontreranno infatti cinque spazi musicali: Passano gli anni, resta la musica, con Silvana Bruno and friends e il gruppo musicale TNT; le Traditions en musique dei Violons Volants, del Comité des Traditions valdôtaines e dei Pifferai; l’Evergreen con Rock Waves; On danse con L’Orage e il Traditèn lounge café e cocktail con Dj Roy.

“Fin dall’antichità la musica rappresenta un elemento di unione per le comunità, uno spazio di condivisione, di socialità, di gioia – spiega Ronny Borbey, sindaco di Charvensod. È un’arte ricca di contenuti e messaggi, ma anche molto immediata, che permette di cantare, ballare, divertirsi. Il covid ci ha impedito di godere di questo momento di aggregazione sociale per quattro anni, non vediamo l’ora di tornare a viverlo con il solito entusiasmo”.

Traditèn è reso possibile grazie al contributo attivo della Pro Loco (co-organizzatrice insieme al Comune di Charvensod), degli Alpini, dei Vigili volontari e dei volontari delle tante associazioni del territorio e dal sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta e dell’Office du Tourisme.