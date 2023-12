Aosta presenta la serata di chiusura del concorso "Séquences et conséquences" e una Masterclass di produzione

Dopo quasi un anno di lavoro, è giunto il momento di celebrare i lavori vincitori del concorso di idee “Séquences et Consequences”. Lanciato a inizio 2023 da Film Commission Vallée d’Aoste, il progetto era stato aperto a giovani autori valdostani intenzionati a realizzare un cortometraggio e interessati a ricevere un affiancamento professionale nello sviluppo della propria opera. L’evento esclusivo, a inviti, si svolgerà venerdì 22 dicembre 2023, alle ore alle 20.30 presso il Cinéma Théatre de la Ville di Aosta.

Tra le proposte ricevute – 16 in totale, di cui 14 eleggibili - la giuria, composta da Alessandra Pastore, Massimiliano Nardulli, Massimo D’Orzi e Alessandra Miletto, ha selezionato i due progetti meritevoli. Sono quelli di Alessandro Bionaz, vincitore del primo premio con Là Haut, e di Enrico Granzotto arrivato secondo con il suo Erant – Un racconto di leggende valdostane. Entrambi i progetti sono stati premiati perché in grado di rappresentare e valorizzare in maniera creativa e originale il patrimonio culturale, ambientale, turistico, rurale, storico ed etnografico della Valle d’Aosta, partendo dalle radici nostrane e aprendosi a tematiche di interesse nazionale.

Nello specifico, il cortometraggio Là Haut racconta di un giovane contrabbandiere alle prime armi aiutato da un vecchio amico finanziere che decide di salvarlo a costo di mettersi in grossi guai, mentre al centro di Erant di Enrico Granzotto ci sono una remota casa sulle montagne valdostane e un vecchio che intrattiene il suo ospite narrando tre antiche leggende.

I lavori hanno ricevuto entrambi un premio in denaro, pari rispettivamente a 9.000 euro (primo premio) e 6.000 euro, utilizzati dai due giovani registi emergenti per la produzione del proprio cortometraggio. A questi contributi, si è aggiunto in corso d’opera anche quello della BCCV, la Banca di Credito Cooperativo Valdostana, che nel mese di luglio ha deciso di entrare in campo per supportare gli autori con un contributo di 3.000 euro a progetto, per un totale di 6.000 euro complessivi. Tra gli obiettivi dalla Banca, diretta da Fabio Bolzoni, c’è da sempre quello di sostenere la crescita dei giovani professionisti del territorio ed è proprio in quest’ottica che si è inserito il finanziamento erogato. La somma è stata quindi utilizzata a supporto dei due progetti vincitori con lo scopo di favorire la creazione di impresa di nuovi soggetti nel campo dell’audiovisivo.

“Come banca del territorio siamo impegnati ormai da tempo su diversi focus e iniziative che toccano i giovani”, ha spiegato il Direttore della BCCV, Fabio Bolzoni. “Il cinema è uno di questi perché, oltre che momento privilegiato di incontro, attraverso il suo linguaggio è capace di affrontare temi importanti e stimolanti. Sostenere il lavoro di giovani registi, come in questo caso, cui sono stati riconosciuti meriti per il proprio impegno, ci permette di contribuire a creare percorsi lavorativi e professionali che partono da passioni e aspirazioni, e che allo stesso tempo permettono di valorizzare e raccontare il patrimonio culturale locale rafforzando il senso di identità con il territorio, con le sue tradizioni e leggende, con la sua storia”.

Oltre al sostegno economico, i due giovani autori hanno ricevuto anche i consigli di esperti del settore hanno affiancato i ragazzi con un periodo di mentoring nonché nella realizzazione del cortometraggio. “Séquences et Conséquences” nasce infatti dalla fusione di due progetti precedenti: “Ça Tourne!”, il concorso di idee finalizzato alla realizzazione di cortometraggi girati esclusivamente in Valle d’Aosta e “Word Frame”, il workshop di

formazione internazionale intensivo rivolto a registi e sceneggiatori emergenti realizzato in cooperazione con Talents & Short Film Market TSFM, che ha visto una settimana di lavoro intensivo in Valle d’Aosta e la successiva presentazione di 2 progetti e autori valdostani al mercato internazionale.

Al Duca d’Aosta la Masterclass di produzione di “Obiettivo cinema”

Sempre venerdì 22 dicembre 2023, alle ore alle 15, presso la saletta Francis Scott Fitzgerald dell'Hotel Duca d'Aosta, si terrà una masterclass dedicata a produttori, registi e professionisti dell'audiovisivo a cura di Obiettivo Cinema e organizzata da Film Commission Vallée d’Aoste.

La Masterclass sarà suddivisa in due sessioni di 45 minuti l’una, dedicate a “L’auto-distribuzione al Cinema in Italia”: come distribuire in autonomia le proprie opere audiovisive al cinema, analisi del mercato e come inserirsi con una realtà indipendente; e a “Produrre un’opera audiovisiva oggi”: come strutturarsi e predisporsi a gestire un set da un punto di vista contabile, fiscale e amministrativo.

Alla fine dell’evento saranno presentate le nuove iniziative di Film Commission Vallée d’Aoste per il 2024, rivolte a registi e produttori.

La Masterclass è aperta a tutti gli operatori dell’audiovisivo e a chi vuole conoscere meglio il mondo della produzione, previa prenotazione da effettuarsi entro giovedì 20 dicembre inviando una mail a: servizio@filmcommission.vda.it.