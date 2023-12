Claudio Albertinelli confermato Segretario Generale del SAVT

Con 170 voti, su 202 espressi, Claudio Albertinelli è il primo segretario generale eletto tramite elezione diretta dai congressisti, con votazione segreta, del Syndicat Autonome des Travailleurs Valdôtains. La votazione, che ha visto recarsi all’urna 202 dei 223 delegati votanti, ha sancito la conclusione dei lavori del XVIII° Congresso Confederale del SAVT, tenutosi presso la sala BCCV di Gressan il 14 e 15 dicembre.

Gli assessori regionali con il Presidente Testolin (il terzo da sn)

All’apertura dei lavori congressuali, alla presenza del Presidente della Regione Renzo Testolin e degli assessori Bertschy, Caveri, Grosjacques e Sapinet, Albertinelli ha evidenziato come “la presenza di una sola candidatura non deve essere vista come un problema, una debolezza o una mancanza di democrazia, ma come una forma di solidità e un segno di compattezza. I cinque anni che si concludono oggi sono stati difficili, tra le dimissioni dell’ex segretaria generale, la pandemia e una guerra sindacale che ci ha portati in tribunale. Essere ancora insieme e uniti determina lo stato di salute del sindacato.”

Nel corso del congresso, alla presenza delle altre forze sindacali, si è discusso della necessità di superare le tensioni degli ultimi anni nel panorama sindacale valdostano. Albertinelli ha evidenziato l’importanza di un lavoro sinergico con le organizzazioni sindacali nazionali, non in opposizione ma in complementarietà. “Oggi, con questo congresso, -ha continuato Albertinelli- si volta pagina. In questi anni il SAVT ha navigato acque turbolente nei rapporti con le principali organizzazioni sindacali. Noi nasciamo per rappresentare la minoranza valdostana e non vogliamo essere in contrapposizione con le organizzazioni nazionali, ma lavorare al loro fianco ed essere complementari. Abbiamo un ruolo e non vogliamo che venga messo in discussione come avvenuto. Oggi i rapporti sono più distesi, possiamo voltare pagina e chiudere un passato tribolato. La nostra forza sono i lavoratori, non i rapporti con gli altri o i tribunali e su questa dobbiamo basarci per vincere tutti insieme. Dobbiamo avvicinare i giovani al sindacato, far valere il rapporto umano e arrivare a un sindacato propositivo, non che si limiti a porre problemi senza dare soluzioni”.

Il tavolo della presidenza

Il tema del congresso è stato “Projeter et innover: travail, sécurité et identité pour la Vallée d’Aoste de demain”. Tra i temi affrontati, presenti nella relazione del segretario, l’attenzione sul futuro della Valle d’Aosta nei prossimi 10-20 anni, con un focus sulla contrattazione territoriale, la sostenibilità ambientale, la sanità, i trasporti, l’agricoltura, la cultura, la scuola e le pari opportunità.

Il calo demografico è stato identificato come una sfida cruciale, con la necessità di migliorare la qualità della vita e dei servizi per attrarre e trattenere i giovani. Si è sottolineata la necessità di diversificare l’economia regionale, aprendo a investimenti in vari settori come turismo, trasporti, industria, agricoltura, edilizia e artigianato. L’importanza per un settore pubblico efficiente e meno burocratico è stata sottolineata, insieme alla necessità di migliorare le condizioni lavorative e salariali di tutti i lavoratori. Sul tema CVA, si è sottolineata l’urgenza di risolvere la questione legata alle concessioni.

In merito alla sanità e al welfare si è evidenziata la necessità di approfondire le tematiche della valorizzazione di tutto il personale, del servizio sanitario regionale affinché il sistema sanitario sia un servizio pubblico di qualità, universalistico e appropriato per tutti i valdostani. Il turismo è stato riconosciuto come un pilastro dell’economia valdostana, con l’obiettivo di rendere questo settore più attraente per i giovani è necessario dare vita a un contratto territoriale che vada a disciplinare e a dare le opportune risposte in particolare alla problematica della stagionalità e che crei le condizioni per incrementare i contratti a tempo indeterminato. L’agricoltura è stata valorizzata come essenziale per lo sviluppo economico. Partendo dal presupposto che l’agricoltura è il primo fattore necessario per garantire la manutenzione e la tutela dell’ambiente, si ritiene che il settore agricolo debba essere ulteriormente incentivato nell’ottica di migliorare soprattutto la filiera enogastronomica.

Intervento di Claudio Albertinelli

Per i trasporti, si punta al miglioramento delle infrastrutture, evitando l’isolamento della regione mentre per l’edilizia si propone una revisione della normativa per ridurre i vincoli a cittadini e imprese nelle costruzioni, semplificare la burocrazia e promuovere tecniche edilizie ecologicamente sostenibili adatte alla realtà valdostana. Nel settore industriale è necessario essere da stimolo affinché tutte le aree non ancora utilizzate, soprattutto in bassa valle, vengano occupate con un conseguente incremento dell’occupazione dello sviluppo e si evidenzia l’importanza della formazione professionale e del dialogo tra istituzioni, parti sociali e mondo industriale. Non da ultimo è stata evidenziato come in un momento in cui la Valle d’Aosta affronta sfide identitarie e culturali senza precedenti, il Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs continuerà ad essere impegnato attivamente nella salvaguardia e nella promozione della lingua francese, delle tradizioni valdostane, della veicolazione dei valori autonomisti ma anche della cultura a favore delle pari opportunità lavorando insieme alle giovani generazioni. In ambito scolastico è fondamentale rafforzare un sistema scolastico all’avanguardia e in linea con le esigenze future, specialmente rivolto alla valorizzazione delle risorse locali. È essenziale rivedere il processo di reclutamento di insegnanti ed educatori, adeguare l’offerta formativa alle reali necessità del mercato del lavoro regionale, e puntare su settori chiave come il turismo e l’agricoltura, incoraggiando l’orientamento dell’università verso studi specializzati sulle scienze della montagna, del patrimonio naturale, paesaggistico ed economico del territorio.

Al centro Dino Vierin già presidente della Regione

Albertinelli, nel ringraziare tutti i delegati per la fiducia accordatagli, ha sottolineato come “fondamentale sarà l’apporto di tutti gli iscritti per portare a termine gli obiettivi esposti in questa due giorni. Voglio ringraziare Felice Roux, esempio per tutti noi, che oggi dopo 45 anni nel ruolo del segretario amministrativo ha deciso di fare veramente il pensionato”.

Il NUOVO DIRETTIVO CONFEDERALE Durante il percorso dei congressi di categoria è stato eletto il direttivo confederale, composto da 58 membri: Démé Dimitri, Teo Dayné, Fabrizio Pasqualotto per la categoria agricoli-forestali; Stefano Enrietti, Roger Barmaverain, Claudio Bordet per la categoria costruzioni; Luigi Bolici, Sabrina Borre, Daniele De Giorgis, Anna Jans, Lidia Millliery, Loris Oa telli, Vilma Villot per la categoria scuola; Alessandro Pelanda, Mauro Longhi, Davide Augugliaro per la categoria energia; Mauro Crétier, Rosita Guido, Franco Trèves, Sonia Chabod, Claudio Albertinelli, Bruno Autelitano, Alamberto Alberti, Fabrizio Armand, Sabrina Barbiero per la categoria funzione pubblica; Zeno Pucci, Edy Paganin, Bruno Molino per la categoria industria; Aldo Cottino, Dino Viérin, Felice Roux, Ivo Guerra, Joseph-Cesar Perrin, Francesco Stevenin, Aldo Savin, Riccardo Borbey, Giorgia Sordi, Piera Squinobal, Leone Landri, Luigi Imperial per la categoria pensionati; Umberto Nigra, Maria Fapperdue, Natale Dodaro, Gemma Ronc per la categoria sanità; Katia Laurent, Mirko Chizzo per la categoria spettacolo; Erika Donzel, Piero Epiney, Fabio Bataillon, Ala Antohin, Samantha Ducourtil, Edy Moarabito per la categoria terziario; Fortunato Mafrica, Francesco Liguori, Giuseppe Marrari per la categoria turismo; Alessandro Pavoni, Moira Montanelli, Claudio Fisanotti per la categoria trasporti.

Ai lavori congressuali di giovedì 14 hanno preso parte anche le rappresentanze datoriali, le forze sindacali autonomiste ASGB di Bolzano e, in rappresentanza senza stato, LAB.

Claudio Alertinelli con Felice Roux