Di Veronica Giacometti -Aci Stampa

Tocca vari argomenti l'intervista di Papa Francesco rilasciata alla giornalista messicana Valentina Alazraki per l'emittente televisiva N+. I temi principali in particolare sono i funerali papali, le dimissioni, il rapporto con Papa Benedetto e il Pontefice si lascia andare a qualche confessione molto importante. Come quella della sua tomba. Che assicura sarà a Santa Maria Maggiore, per la forza devozione che ha con quella Madonna legata a Roma e ai romani.

Sulla sua salute dice subito: "Mi sento bene, mi sento migliorato. A volte la gente mi dice che sono spericolato perché ho voglia di fare e di muovermi. Sono segnali positivi? No, sto abbastanza bene".

Subito dopo la salute il Papa lega l'argomento alle dimissioni. "Ho visto il coraggio di Benedetto quando ha capito che non poteva, ha preferito dire basta, e questo mi fa bene come esempio e chiederò al Signore di dire basta, a un certo punto, ma quando Lui vuole", confida Francesco.

Poi confida una cosa riguardo ai riti papali. "Ero con il cerimoniere che preparava il rito per il funerale del Papa. Li abbiamo semplificati parecchio. Doveva essere fatto... Beh... il rituale è stato presentato in anteprima da me", sottolinea il Pontefice alla giornalista. Dunque funerali papali molto più semplici.

"E come ho sempre promesso alla Vergine. Il posto è già pronto. Voglio essere sepolto a Santa Maria Maggiore. Sì, perché è la mia grande devozione. La mia grande devozione. E prima, quando venivo qui, ci andavo sempre la domenica mattina quando ero a Roma, ci andavo per un po'. Sì, c'è un legame molto forte", confida il Papa in lingua spagnola.