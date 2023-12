Orlando Navarra confermato coordinatore Noi Moderati VdA

Al fine coordinare l’attività del movimento politico sul territorio e anche in vista dei prossimi impegni elettorali,il Comitato Direttivo Nazionale, a seguito del Congresso Nazionale, e ai sensi dello Statuto, ha confermato l'avvocato Orlando Navarra Coordinatore di NOI MODERATI per la regione Valle d’Aosta.

"L’impegno assunto - precisa Navarra - comporterà l’adozione di una linea politica indirizzata ad assicurare l’unità del Centrodestra in Valle d’Aosta, in conformità dei principi fondanti di NOI MODERATI, ed un’efficace azione amministrativa, per il benessere dei valdostani, sulle criticità più urgenti quali la Sanità Pubblica e la perenne ristrutturazione dell’Ospedale Parini, la viabilità, la chiusura del traforo del Monte Bianco, la gestione dei rifiuti ed in particolare l’arbitraria tassazione Tarip con la eco tessera, l’emergenza casa nonché sulla necessità di individuare il miglior percorso per realizzare una Zona Franca in Valle d’Aosta".