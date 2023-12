Dicembre 1953 - dicembre 2023 legge 959

La legge 959, istitutrice dei sovracanoni idroelettrici ai Comuni e ai territori, rappresenta un importante tassello nell'economia montana. Questa normativa, nata nel dicembre 1953, ha mantenuto la sua rilevanza nell'attuale contesto, fornendo un beneficio fondamentale per le comunità montane. Essa ha sancito il principio cardine secondo il quale acqua e forza di gravità, risorse generate e protette dalle stesse comunità e dai paesi montani attraverso la cura dei versanti e la tutela delle fonti, devono essere riconosciute e valorizzate. È un punto fermo, un segno tangibile del valore dei territori montani.

Questi sovracanoni non rappresentano una regalia, ma piuttosto un principio di democrazia e giustizia. Nel corso dei decenni, sono stati adeguati al contesto attuale, diventando una risorsa preziosa per Comuni, Enti montani e territori, con un ruolo fondamentale nella democratizzazione dell'energia. La legge 959 ha avviato un percorso di valorizzazione dell'energia, giungendo oggi al concetto delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CER).

Marco Bussone e Jean Barocco, rispettivamente Presidente e Consigliere nazionale Uncem, sottolineano l'importanza di ampliare questi meccanismi anche per altre risorse, come l'idropotabile, in tutta Italia. Questo nuovo approccio rivoluzionario considera il valore intrinseco di queste risorse e si propone di coinvolgere attivamente le comunità locali nella gestione delle concessioni idroelettriche. Le montagne non sono solo fornitori passivi di acqua e energia, ma custodi di risorse preziose che devono essere valorizzate e riconosciute.

Attraverso la Strategia delle Green Communities e l'espansione delle CER, che comprendono non solo il fotovoltaico ma anche l'idroelettrico e le biomasse, si evidenzia il ruolo strategico dell'idroelettrico per l'Italia. Queste iniziative non solo contribuiscono alla sostenibilità ambientale, ma delineano anche un cammino verso la transizione climatica ed energetica.

Rivolgendosi ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, Bussone e Barocco sottolineano la necessità di considerare l'importanza del valore dell'acqua e della forza di gravità per generare energia, promuovendo soluzioni democratiche, equilibrate e partecipative. Superare le disuguaglianze e garantire un giusto ritorno economico alle comunità montane è essenziale non solo per il loro benessere, ma anche per il futuro del Paese.