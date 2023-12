Sommet Grand Continent : table ronde « Le futur de la montagne alpine »

Le réunion se tiendra dans la salle Monte Bianco du Centre des congrès du Grand Hôtel Billia, à Saint-Vincent. Les intervenants, modérés par Gilles Gressani, directeur du Grand Continent, seront Luciano Caveri, Assesseur aux affaires européennes, à l'innovation, au PNRR et aux politiques nationales pour la montagne, Michel Barnier, ancien négociateur en chef pour le Brexit, commissaire européen et ministre français des affaires étrangères, Andrea Cavallari, ministre plénipotentiaire coordinateur pour la coopération transfrontalière avec la France, Vasco Cordeiro, président du Comité des régions, et Hervé Gaymard, président de la Savoie.

Au début de la réunion, Michel Barnier recevra la décoration régionale « Ami de la Vallée d'Aoste » de la part du président Renzo Testolin.

Les journalistes intéressés à participer à l'événement doivent s'accréditer en envoyant un courriel à l'adresse u-stampa@regione.vda.it d'ici vendredi prochain 15 décembre.

“L'avenir de la montagne, - déclarent le Président Renzo Testolin et l’Assesseur Luciano Caveri - d'une montagne qui veut vivre, se développer sur le plan socio-économique tout en respectant l'environnement, dans une logique de durabilité et de cohésion sociale, est un dossier crucial pour nous. Cette table ronde est une précieuse opportunité pour faire progresser le débat et créer d'importantes alliances institutionnelles”.