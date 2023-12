la pubblicazione degli orari dei bus sostitutivi un altro tassello per proseguire il confronto

"L’affido del servizio sostitutivo e la pubblicazione degli orari sono un punto fermo del percorso di confronto che abbiamo avviato con Trenitalia in vista della cantierizzazione della ferrovia". Il vice presidente della Giunta nonché assessore ai trasporti Luigi Bertschy, si esprime così in merito al fermo treni per consentire l'esecuzione dei lavori di elettrificazione della tratta Aosta-Ivrea.

"Entriamo così - commenta Bertschy - nella fase operativa che, come ribadito più volte, è ancora una fase propedeutica che ci permette di proseguire il dialogo sia con il gestore che con gli utenti. La pubblicazione degli orari è infatti per noi funzionale a raccogliere osservazioni utili a migliorare gli orari proposti e a proseguire il confronto costruttivo avviato negli incontri con la popolazione, per poter raggiungere insieme il miglior obiettivo. Dalle prime segnalazioni arrivate, abbiamo già fatto nostra la necessità- e quindi la richiesta a Trenitalia - di migliorare e integrare la risposta, nella fascia oraria dalle 15 alle 17, in partenza da Aosta verso la media e bassa valle, direzione Ivrea".

Le segnalazioni degli utenti possono essere avanzate attraverso il nuovo sito VDATransports che l’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile ha attivato per informare cittadini e utenti sul sistema trasporti in Valle d’Aosta e soprattutto per aprire un canale di dialogo: https://www.vdatransports.it/