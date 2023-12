Almanach de jeudi 14 decembre saint Jean de la Croix sainte Odille

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 14 dicembre

Vescovado – mattino e pomeriggio

Udienze

Curia vescovile – ore 14.30

Riunione per Giubileo 2025

Venerdì 15 dicembre

Cattedrale – ore 10.00

Messa interforze in preparazione al Natale

Seminario Maggiore – ore 17.30

Riunione della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali

Seminario Maggiore – ore 19.00

Incontro con gli Insegnanti di Religione cattolica

Sabato 16 dicembre

Vescovado – ore 10.00

Partecipazione alla Presentazione del Volume degli atti del Convegno

“Mgr Joseph-Auguste Duc – Chan. François-Gabriel Frutaz. Cent ans après”

Casa parrocchiale della Cattedrale – ore 14.30

Incontro con il gruppo degli Studenti universitari

Lunedì 18 dicembre

ore 8.45-12,45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Ospedale Parini – ore 15.00

Visita ai malati

Martedì 19 dicembre

ore 8.45-12,45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Mercoledì 20 dicembre

Ospedale Beauregard – ore 9.30

Visita ai malati

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Giovedì 21 dicembre

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – ore 10.00

Incontro con i Rappresentanti di Confartigianato e Coldiretti

Ospedale Parini – ore 15.00

Visita ai malati

Venerdì 22 dicembre

Vescovado – ore 10

Incontro con la Madre Provinciale

delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret

Reparto di Psichiatria – ore 15.00

Messa in preparazione al Natale e visita ai malati

LE MESSAGER RICORDA saint Jean de la Croix sainte Odille

La Chiesa celebra San Giovanni della Croce Sacerdote e dottore della Chiesa

Sembra sia nato nel 1540, a Fontiveros (Avila, Spagna). Rimase orfano di padre e dovette trasferirsi con la mamma da un luogo all'altro, mentre portava avanti come poteva i suoi studi. A Medina, nel 1563, vestì l'abito dei Carmelitani. Ordinato sacerdote nel 1567 dopo gli studi di filosofia e teologia fatti a Salamanca, lo stesso anno si incontrò con santa Teresa di Gesù, la quale da poco aveva ottenuto dal priore generale Rossi il permesso per la fondazione di due conventi di Carmelitani contemplativi (poi detti Scalzi), perchè fossero di aiuto alle monache da lei istituite. Il 28 novembre 1568 Giovanni fece parte del primo nucleo di riformati a Duruelo, cambiando il nome di Giovanni di San Mattia in quello di Giovanni della Croce. Vari furono gli incarichi entro la riforma. Dal 1572 al 1577 fu anche confessore-governatore del monastero dell'Incarnazione di Avila. Venne erroneamente incolpato e incarcerato per otto mesi per un incidente interno al monastero. Fu in carcere che scrisse molte delle sue poesie. Morì a 49 anni tra il 13 e il 14 dicembre 1591 a Ubeda.

Il sole sorge alle ore 8,00 e tramonta alle ore 16,46

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.