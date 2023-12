“La Crotta - Chiacchiere da taverna”, il nuovo progetto firmato Le Digourdì

«Il progetto è nato dall’idea di creare un Podcast, uno spazio di comunicazione generalista in cui trattare eterogenei argomenti legati alla Valle d’Aosta (tradizione, sport, ecc.) e/o dialogare con gli ospiti, non solo in patois, con l’obiettivo di proporre particolari personaggi, fatti, argomenti - spiega Fabien Lucianaz presidente Le Digourdì –. Dopo la partecipazione al bando del Celva, che ringraziamo per il contributo, abbiamo poi trovato nel borgo di Charvensod una crotta, luogo fisico e di aggregazione, da trasformare in studio di registrazione. Quattro sono le puntate previste da qui ai primi mesi del nuovo anno, compresa quella iniziale, in rete dal pomeriggio di giovedì 14 dicembre 2023, ma ci auguriamo che questa nostra iniziativa possa avere un lungo seguito».

Le “chiacchiere da taverna” sono a cura di Fabien Lucianaz e di André Comé, coadiuvati dagli altri membri della compagnia, il video della sigla del Videomaker Fabio Rean, mentre il logo identificativo del progetto, in cui è raffigurata una botte al posto della O di Crotta, è realizzato dallo studio 247Grafica di Mathieu Proment.