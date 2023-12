Il Teatro Splendor di Aosta ospita l'incontro "Il giornalismo d’inchiesta" con Riccardo Iacona

Martedì 19 dicembre alle ore 20.30, il Teatro Splendor di Aosta ospiterà un incontro con Riccardo Iacona dal titolo Il giornalismo d’inchiesta, condotto dal giornalista Christian Diémoz.

Reporter, autore e conduttore televisivo, Riccardo Iacona è tra i più autorevoli interpreti del giornalismo italiano di inchiesta. Laureato al DAMS di Bologna, esordisce nel cinema in qualità di aiuto regista per poi approdare in Rai nel 1988, dove lavora per molti anni a fianco di Michele Santoro in importanti trasmissioni televisive fra cui Samarcanda, Il Rosso e il Nero e Temporeale. Autore e regista di numerosi programmi d’informazione tra cui W l’Italia, nel 2008 realizza il reportage La guerra infinita sui conflitti in Kosovo e Afghanistan, per poi tornare protagonista del palinsesto serale di Rai 3 con Presa Diretta, di cui è autore e conduttore dal 2009.

Dal cambiamento climatico al sistema giustizia, dal mondo della Sanità all’agenda politica del Paese, Riccardo Iacona è autore e regista di reportage che indagano l’Italia nelle sue sfaccettature più diverse e ne restituiscono un quadro nitido e sincero.

Per le sue inchieste ha vinto cinque volte il Premio Ilaria Alpi. Tra i suoi libri ricordiamo: L’Italia in Presadiretta (2010) e Se questi sono gli uomini (2012), entrambi pubblicati da Chiarelettere; Palazzo d’ingiustizia (Marsilio, 2018), Mai più eroi in corsia (Piemme, 2020) e Mai più Vajont 1963/2023.

Una storia che ci parla ancora scritto a quattro mani con Paolo di Stefano e pubblicato nel 2023 per Fuoriscena. È curatore della collana di Edizioni Dedalo Sottoinchiesta che racconta l’attualità attraverso indagini giornalistiche di approfondimento.

L’ingresso è gratuito, si consiglia la prenotazione del posto sul portale webtic.it (nella sezione della Saison Culturelle selezionare l’appuntamento, l’elenco degli spettacoli è in ordine alfabetico)