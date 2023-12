La Banda di Courmayeur – La Salle ha festeggiato la festa di Santa Cecilia a Morgex, sabato 9 dicembre 2023

Pentagrammi e melodie hanno risuonato tra i banchi del mercatino e durante l’inaugurazione dell’Albero di Natale. In questa occasione si è tenuta la cena sociale per Santa Cecilia, occasione di socialità e amicizia, e quest’anno anche un momento speciale per dare il benvenuto ai nuovi musici che arricchiscono il gruppo e rappresentano nuova linfa per il futuro della Banda. Alle giovani leve sono stati consegnati gli attestati di benemerenza. I premiati sono stati:

· Massimo Pizzi, Roberto dell’oro – Tromba

· Martino Turco, Pierre Domaine, Richard Borney – Percussioni

· Enrico Spatari – Trombone

· Benjamin Dunand – Euphonium

· Annie Berger – Sax

· Emma Spatari – Flauto

· Joelle Berger – Clarinetto

Un nuovo appuntamento vedrà protagonista la Banda di Courmayeur – La Salle, diretta da Elena Betemps.

Domenica 17 dicembre alle ore 17.00, presso la Chiesa parrocchiale di La Salle, la Commissione della Biblioteca di La Salle organizza la rappresentazione musicale di una fiaba di Natale eseguita dalla Banda, cantata dal coro “Les enfants du Grand Paradis”, e con voce narrante. La fiaba narra di una bambina che leggendo un libro molto speciale incontra gli angeli che sono venuti sulla terra per annunciare agli uomini il Natale. Un momento musicale particolare si offre quindi a tutti, grandi e piccini, dove tutta la Banda sarà impegnata in una narrazione speciale che arricchirà il palinsesto degli eventi delle festività natalizie nella Valdigne. Tutti sono invitati a partecipare.