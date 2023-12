AOSTA: DAL 30 DICEMBRE AL 1° GENNAIO TRE GIORNI DI FESTEGGIAMENTI PER “LE REVEILLON DU NOUVEL AN 2024”

I festeggiamenti – che verranno realizzati dalla società “Arte in Testa Eventi” con un impegno di spesa a carico del Comune pari a poco meno di 75 mila euro – si svilupperanno in tre giornate a partire dal primo pomeriggio di sabato 30 dicembre in piazza Arco d’Augusto con l’evento pensato per le famiglie e i più piccoli “Trentensemble”.

Nell’area pedonale della piazza saranno allestiti giochi gonfiabili, giochi giganti e organizzate alcune attività per bambini. Alcuni gazebo accoglieranno associazioni del territorio per offrire una parentesi di sensibilizzazione e di informazione su tematiche sociali e socio-educative.

Verrà anche organizzata una lotteria di beneficenza con premi di artigianato locale o buoni da spendere in negozi di Aosta e l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza alle associazioni partecipanti.

Infine, la giornata si chiuderà alle ore 17 con lo spettacolo comico e di giocoleria proposto da Enrico Luparia, show man diplomato presso la scuola di circo e teatro “flik” di Torino, già presente tra i cabarettisti “Colorado”, e che nel 2020 è entrato a far parte del cast dello show live di Gabriele Cirilli “Cirque du Cirill”.

Il giorno successivo, a partire dalle ore 16, le celebrazioni si sposteranno nel “salotto buono” di piazza Chanoux per il ritorno del tradizionale evento di piazza, abbandonato nel periodo della pandemia, con la festa di Capodanno “Bonne Année”. Il programma sarà introdotto da una marchin’ band a cura di “Mamima Swan” che porterà allegria e ritmo lungo le vie del centro cittadino con una formula che unisce percussioni e danza: il pubblico sarà coinvolto attivamente nello spettacolo, diventando parte integrante della performance.

Nel pomeriggio piazza Chanoux si animerà con la presenza del tir track di “Top Italia Radio”, che trasmetterà in diretta e guiderà gli ascoltatori verso il cenone di Capodanno con un countdown radiofonico. La piazza diventerà il centro dell’animazione, con la presenza di diversi giovani artisti valdostani che si esibiranno sul palco, regalando al pubblico un’esperienza musicale variegata e coinvolgente.

Ma le sorprese non finiscono qui: lo Human LED Show®, uno spettacolo unico nel suo genere, porterà sulla scena una sinergia perfetta tra musica dal vivo, coreografie coinvolgenti e abiti illuminati a tempo di musica. Questa tecnologia innovativa, creata da “Time Travel”, regalerà emozioni uniche al pubblico, trasformando gli abiti degli artisti in una vera e propria coreografia di luce. Per due ore il gruppo offrirà al pubblico un coinvolgente “viaggio nel tempo in musica”, facendo rivivere le emozioni di 50 anni di storia della musica attraverso i più famosi brani internazionali e italiani che spazieranno tra discomusic, rock’n’roll, pop, rock, dance e le più attuali hit commerciali.

Alle ore 23,45, poco prima della Mezzanotte, inizierà il lungo countdown finale per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Per continuare a ballare e divertirsi, il DJ Set di Dj Roy e Mellons prenderà il controllo della piazza, proponendo un repertorio variegato e coinvolgente adatto a ogni tipo di pubblico.

Il cartellone de “Le Réveillon du Nouvel An 2024 – Il Capodanno di Aosta 2024” si chiuderà il primo del nuovo anno con il concerto-tributo al compositore Ludovico Einaudi “CapodArte”, in programma alle ore 18 nel rinnovato teatro Giacosa. Protagonista della serata, proposta per la prima volta nel giugno 2019 nel teatro della Cittadella dei Giovani, sarà il pianista Fosco Zambon, docente di Pianoforte presso l’Accademia di musica moderna di Aosta.

Per l’occasione verranno eseguiti alcune delle più celebri composizioni del Maestro Einaudi che vedranno l’intervento di musicisti del territorio e la realizzazione di diversi ensemble composti, di volta in volta, da piano, percussioni, violino, chitarra e altri strumenti.

Tutti gli eventi in programma per i festeggiamenti del Capodanno di Aosta saranno gratuiti e a partecipazione libera.