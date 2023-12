Technos Medica premiata da Industria Felix

Technos Medica, una piccola impresa valdostana nel settore della sanità, si è guadagnata un posto di prestigio tra le 196 imprese più competitive d'Italia. Grazie a rigorosi algoritmi di bilancio e rating finanziario elaborati da Cerved Group, è stata selezionata su un vasto campione di 689.790 imprese italiane e onorata con il prestigioso "Premio Industria Felix - L'Italia che compete". Questo riconoscimento è stato consegnato lunedì 11 dicembre a Milano, in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte.

Durante l'evento presentato dalla giornalista Maria Soave (Tg1), i dirigenti e gli imprenditori delle 196 aziende premiate hanno condiviso brevemente le loro storie di successo.

L'analisi del settore sanitario ha evidenziato un campione di imprese italiane che, nel 2021, hanno generato un fatturato complessivo di oltre 50 miliardi di euro, registrando un tasso di crescita medio del 16,9%. Queste aziende forniscono lavoro a 681.000 dipendenti, con una crescita del 5% rispetto al 2020.

Technos Medica, tra le prime 15 imprese del settore sanitario a ricevere il premio, è stata rappresentata dal Dr. Marco Patacchini, il cui intervento ha espresso con orgoglio il riconoscimento ottenuto: "Siamo una piccola impresa a conduzione familiare che, negli ultimi 13 anni, ha quintuplicato il fatturato. La nostra radice nel territorio e l'importanza attribuita ai nostri medici sono il nostro valore aggiunto in un contesto come la Valle d'Aosta."

Il Dr. Patacchini Marco riceve il premio

Il Dr. Patacchini ha proseguito con una visione per il futuro dell'azienda: "Ciò che abbiamo costruito ci rende forti nell'affrontare le sfide del futuro; nuovi competitori stanno emergendo, ma ci impegneremo sempre a progredire e a migliorarci grazie a collaborazioni professionali future."

Nel suo intervento, il Dr. Patacchini ha ringraziato la moglie, Silvia Blanc, definita la "colonna portante" dell'azienda.

Alla premiazione erano presenti anche il direttore sanitario, Dr. Luca Mistretta, e la coordinatrice amministrativa, Miriam Pellissier, insieme alla dott.ssa Silvia Blanc.

Technos Medica, un ambulatorio di diagnostica per immagini, è diventato nel tempo un punto di riferimento nei centri privati di Diagnostica per Immagini della regione Valle d'Aosta e oltre. La struttura si distingue per la qualità del servizio garantita da specialisti radiologi di comprovata esperienza e professionalità, nonché da investimenti continui in tecnologie all'avanguardia.

Nel corso del 2022, Technos Medica ha investito oltre 1,2 milioni di euro tra ristrutturazioni e innovazioni tecnologiche per offrire un servizio sempre più attento alle esigenze dei pazienti.