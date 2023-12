Sono sicuramente poche le persone che non hanno il desiderio di avere una pancia piatta, però ci sono alcune tra queste che sono disponibili anche a farli sacrifici sia per quanto riguarda la dieta e sia per quanto riguarda fare attività fisica ogni giorno e soprattutto sono persone disponibili e aperte mentalmente a prendere in considerazione la possibilità di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, oppure ad un trattamento di medicina estetica.

In quest'ultimo caso, per esempio, potrebbero pensare a quei trattamenti che servono per eliminare quel grasso addominale senza per forza sottoporsi ad un intervento chirurgico del quale molte persone hanno paura, mentre ci sono altre molto più serene da questo punto di vista e ad esempio potrebbero prendere in considerazione la possibilità di sottoporsi ad un intervento di addominoplastica.

Sia quando parliamo di chirurgia estetica quando parliamo di medicina estetica, comunque, l'obiettivo è sempre quello e cioè eliminare degli inestetismi che mettono in difficoltà la persona anche dal punto di vista psicologico e quindi la mettono in difficoltà nel rapporto con sé stessa e con la sua autostima e di conseguenza nel rapporto con gli altri.

Poi è chiaro che, se abbiamo dei problemi molto profondi con noi stessi magari che provengono dalla nostra infanzia o dalla nostra adolescenza e quindi magari venivano presi in giro a scuola e non abbiamo sviluppato una buona autostima un intervento di chirurgia estetica ci può aiutare, ma non lo possiamo considerare risolutivo.

Anzi a prescindere se ci sottoponiamo ad un intervento per eliminare il grasso che è rimasto nell'addome e sia per qualsiasi altro intervento che potrebbe riguardare per esempio le persone che hanno le orecchie a sventola o le persone che hanno un naso troppo grosso rispetto al viso, l'importante è avere un atteggiamento equilibrato.

E quindi non mettersi né dalla parte di chi demonizza la chirurgia estetica perché pensa che chi vi sottopone sia superficiale e dovrebbe accettarsi così com'è, ma nemmeno mettersi dalla parte di chi la immagina come la soluzione a tutti i problemi, perché c'è sempre una via di mezzo da prendere in considerazione.

Trovare un chirurgo estetico che ci ispira fiducia farà la differenza

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte è chiaro che noi a parte avere i nostri obiettivi rispetto ad una pancia piatta ed un addome scolpito poi sappiamo benissimo che, se vogliamo rivolgerci alla chirurgia estetica, magari perché ci siamo fatti incuriosire dal racconto di un'amica o di un amico e si è già sottoposto ad un intervento di addominoplastica, è chiaro che, come primo punto, dovremo trovare un chirurgo estetico che per qualche motivo ci ispira fiducia.

Una di questi motivi potrebbe essere per esempio il fatto che ci dal suo nome appunto una persona a noi cara che già lo conosce bene e quindi ne ha sperimentato i servizi e soprattutto ne ha sperimentato e sia le qualità professionali che anche la disponibilità umana che comunque è un qualcosa che non contesta del genere fa la differenza.