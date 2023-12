Il servizio di NCC con autista potremmo doverlo prendere in considerazione in tante circostanze diverse ed è un servizio molto popolare anche al grande pubblico, c perché ormai negli anni ha guadagnato una certa stima e da quel punto di vista le recensioni parlano chiaro.

Intendiamo dire che le persone hanno compreso quanto possa essere vantaggioso per il servizio rispetto per dover stare agganciati ai servizi pubblici e parliamo di quanto dobbiamo fare dei tour in qualche città per motivi turistici o per motivi di business, e soprattutto hanno capito quanto può essere conveniente rispetto a dover dipendere da un taxi e soprattutto dal tassametro che sempre ci mette in ansia quando dobbiamo spostarci da una parte all'altra della città.

Quello che piace molto alle persone rispetto a questo servizio riguarda sia la qualità delle macchine che sono molto eleganti, comode e lussuose che sono messe a disposizione da queste società di noleggio con conducente, ma soprattutto apprezzano parecchio la professionalità e la disponibilità dal punto di vista umano degli autisti che fanno parte del servizio.

Poi è chiaro che dipende anche come succede in ogni settore e tra l'altro questo è un settore nel quale la concorrenza è spietata, a quale società di noleggio ci affidiamo e soprattutto a chi incontriamo come autisti perché non tutti sono uguali, né per quanto riguarda la qualità della guida e nemmeno per quanto riguarda la loro disponibilità dal punto di vista umano.

E tra l'altro anche se non abbiamo mai usufruito di questo servizio molto probabilmente avremmo visto questi autisti mentre facevamo un viaggio con l'aereo e quindi li abbiamo incrociati nella parte arrivi degli aeroporti e ci siamo fatti un'idea.

Di sicuro avremmo visto dei professionisti molto eleganti che portavano una divisa e poi avremmo visto la loro gentilezza perché erano lì ad aspettare i clienti con un cartello con scritto nome e cognome, clienti che poi hanno accompagnato alla macchina portando le valigie e accompagnandole nelle varie tappe dell'itinerario che sono state stabilite in precedenza grazie ad una prenotazione on-line.

Quando prenotiamo un servizio di noleggio con conducente con molto anticipo dobbiamo informarci sulle politiche di rimborso

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte siccome è sempre consigliabile prenotare con anticipo e quindi per esempio quando già sappiamo di partire e quando facciamo il biglietto aereo, sarebbe bene informarsi rispetto alle loro politiche di rimborso in caso per qualche motivo dovessimo annullare il viaggio, oppure se è la compagnia aerea che lo annulla.

Soprattutto nei periodi estivi o nei periodi di vacanze può succedere che ci sono degli scioperi o può succedere che ci sono altri tipi di inconvenienti che riguardano il maltempo e quindi dobbiamo capire se ci rimborsano i soldi in caso decidiamo di annullare il viaggio, o se ci spostano la data se dobbiamo semplicemente rimandare.

Specificato tutto ciò comunque è molto utile prenotare in anticipo soprattutto se vogliamo avere la possibilità di trovare delle società di noleggio con conducente che ci propongono delle tariffe molto convenienti.