Almanach de mercoledì 13 dicembre sainte Lucie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 13 dicembre

Vescovado- pomeriggio

Udienze

Curia vescovile – ore 18.30

Riunione dei Delegati diocesani per la Settimana sociale di Trieste

Giovedì 14 dicembre

Vescovado – mattino e pomeriggio

Udienze

Curia vescovile – ore 14.30

Riunione per Giubileo 2025

Venerdì 15 dicembre

Cattedrale – ore 10.00

Messa interforze in preparazione al Natale

Seminario Maggiore – ore 17.30

Riunione della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali

Seminario Maggiore – ore 19.00

Incontro con gli Insegnanti di Religione cattolica

Sabato 16 dicembre

Vescovado – ore 10.00

Partecipazione alla Presentazione del Volume degli atti del Convegno

“Mgr Joseph-Auguste Duc – Chan. François-Gabriel Frutaz. Cent ans après”

Casa parrocchiale della Cattedrale – ore 14.30

Incontro con il gruppo degli Studenti universitari

Lunedì 18 dicembre

ore 8.45-12,45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Ospedale Parini – ore 15.00

Visita ai malati

Martedì 19 dicembre

ore 8.45-12,45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Mercoledì 20 dicembre

Ospedale Beauregard – ore 9.30

Visita ai malati

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Giovedì 21 dicembre

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – ore 10.00

Incontro con i Rappresentanti di Confartigianato e Coldiretti

Ospedale Parini – ore 15.00

Visita ai malati

Venerdì 22 dicembre

Vescovado – ore 10

Incontro con la Madre Provinciale

delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret

Reparto di Psichiatria – ore 15.00

Messa in preparazione al Natale e visita ai malati



LE MESSAGER RICORDA sainte Lucie

La Chiesa celebra Santa Lucia Vergine e martire

La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. Come ricorda il Messale Romano è una delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano (intorno all'anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un'epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più antica del culto di Lucia. Una devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 384 sant'Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa Onorio I poco dopo un'altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si trovano reliquie di Lucia e opere d'arte a lei ispirate.

Il sole sorge alle ore 8,00 e tramonta alle ore 16,46

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.