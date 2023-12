Dal 18 dicembre al via il nuovo sistema di bigliettazione elettronica

Gli utenti interessati al servizio di trasporto pubblico locale con i bus, che intendono utilizzare la tessera #vdatransports o lo smartphone per viaggiare, potranno acquistare i biglietti o l’abbonamento preferito, presso le autostazioni, le sedi di VITA e SVAP e da mercoledì 13 dicembre, in contanti, direttamente a bordo dei bus.

Il pagamento elettronico, da App e sul sito web, sarà introdotto alla conclusione di un breve periodo di prova del sistema che permetterà agli utenti di acquisire familiarità con le innovazioni introdotte.

Si ricorda che i cittadini over 65 oppure con invalidità o disabilità, già in possesso della tessera trasporti, possono recarsi presso gli uffici del comune di residenza per ritirare la nuova tessera #vdatransports.

Si invitano tutti gli altri utenti a scaricare la nuova app #vdatransports già disponibile sugli store Apple e Android.

Agli utenti che abitualmente utilizzano le navette rossa e verde, si comunica che tali servizi rimarranno gratuiti fino al 31 gennaio 2024. Si informa altresì che sulla linea 15 la gratuità resterà attiva fino al 23 dicembre.

Il nuovo sistema sarà presentato al pubblico venerdì 15 dicembre alle ore 10 alle 17 in piazza Chanoux, ad Aosta, in un gazebo dove sarà possibile registrare la propria utenza e continuare a ricevere informazioni e chiarimenti. Sarà inoltre possibile salire a bordo dei bus per provare concretamente le funzionalità del servizio. È prevista una conferenza stampa alle ore 10.

Le società del TPL automobilistico invitano l’utenza che normalmente usufruisce dell’abbonamento e che non abbia già provveduto, a procedere con la registrazione sul sito https://vda-abbonati.<wbr></wbr>sitvallee.it/