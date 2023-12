Manfrin 'il bilancio Il Bilancio di Previsione 2024/2026 come il bilancio di Schrodinger

Andrea Manfrin, capogruppo della Lega ha descritto il Bilancio di Previsione 2024/2026 è stato descritto come un Bilancio di Schrodinger, in quanto mostra risorse che aumentano nel 2024 e diminuiscono nel 2026. La mancanza di chiarezza nella suddivisione delle voci, come i costi del personale e l'allocazione delle risorse, ha reso difficile comprendere l'evoluzione della spesa.

Per Manfrin la maggioranza ha dato molto rilievo al pareggio di bilancio di 1,8 miliardi, ma ha trascurato di considerare che parte di questo risultato è dovuta alle risorse extra del PNRR e dei fondi europei, oltre all'inflazione che ha influito sui picchi di spesa che poi calano nel 2026.

Ha quindi evidenziato che l'allocazione delle risorse regionali anziché quelle europee in alcuni settori, come il sostegno ai lavoratori o l'integrazione degli immigrati, ha sollevato perplessità, soprattutto considerando il rischio di perdita delle risorse europee a causa di possibili mancati obiettivi.

La situazione economica della regione, rispetto ad altre, è stata evidenziata come poco soddisfacente, con un incremento minimo rispetto al PIL pre-COVID. Le criticità legate all'inflazione e all'aumento dei costi energetici hanno un impatto sul potere d'acquisto delle famiglie, ma il bilancio non offre risposte concrete per affrontare questa situazione.

Manfrin ha evidenziato le preoccupazioni delle associazioni dei consumatori e dei sindacati riguardo alla povertà energetica e alla mancanza di misure di aiuto per contrastare gli aumenti delle bollette, specialmente in un contesto climatico difficile.

Ha quindi aggiunto che l'approvazione di emendamenti della Lega mira a fornire assistenza alle famiglie per far fronte ai costi di riscaldamento crescenti. Tuttavia, il bilancio sembra non affrontare in modo adeguato le necessità delle famiglie in difficoltà.

Le criticità nel settore dell'istruzione universitaria, inclusa la mancanza di alloggi a prezzi accessibili per gli studenti fuori sede, sono state sottolineate durante le audizioni.

Alcune iniziative, come i contributi per l'acquisto di auto elettriche per i giovani, sono state criticate per il possibile esclusivo beneficio di pochi, senza affrontare le reali esigenze.

Inoltre le criticità nel personale sanitario e universitario, nonché nel settore energetico, sono state evidenziate come aree problematiche che richiedono attenzione immediata, ma il bilancio non offre soluzioni chiare.

In generale, per Andrea Manfrin, il bilancio sembra presentare più domande che risposte, con una mancanza di direzione politica chiara da parte della maggioranza, i cui emendamenti sembrano compensare lacune non considerate in fase di pianificazione.