Franco Manes si fa sentire sui ritardi del Governo per il Superbonus

Il Senato, in un'atmosfera di incertezza durante il dibattito sul Disegno di Legge di bilancio per il 2024, ha sollevato interrogativi sul futuro del superbonus. Mentre gli emendamenti dei relatori vengono esaminati, la questione resta in sospeso.

Le notizie si susseguono, tra ipotesi di emendamenti e presunti pareri negativi del MEF, alimentando dubbi e preoccupazioni sull'approvazione di questo importante beneficio.

Franco Manes, deputato della Valle d’Aosta, finalmente si fa sentire e non esita a esprimere la sua posizione critica: "Non si dovrebbero adottare artifici contabili per gestire il superbonus. L'idea di introdurre uno stato di avanzamento lavori al 31 dicembre, con la possibilità di presentare la documentazione entro i primi dieci giorni del gennaio 2024, è inutile e non offre garanzie effettive né ai cittadini né alle imprese".

L'ex sindaco di Doues, nonché ex presidente dei sindaci valdostani, enfatizza l'importanza di considerare i sacrifici di coloro che hanno rispettato le regole e hanno cercato di completare i lavori iniziati. Infatti, Manes sottolinea: "È sbagliato penalizzare chi agisce correttamente, ma è altrettanto fondamentale agire contro chi ha abusato o frodato lo Stato".

Il deputato della Valle d’Aosta pone l'accento sull'urgenza di una proroga, specialmente per adattarsi ai limiti imposti dalle condizioni climatiche dei territori montani, come la Val d’Aosta.

"Abbiamo bisogno di un intervento risoluto e tangibile da parte del Governo", insiste Manes, evidenziando l'importanza di una soluzione rapida prima che il Disegno di Legge giunga alla Camera dei Deputati, dove eventuali modifiche sarebbero troppo tardive.

In un momento in cui la situazione sul superbonus è incerta, le parole di Franco Manes riflettono una preoccupazione concreta per i cittadini e le imprese che potrebbero essere penalizzati da ritardi legislativi.

La voce critica di Manes rappresenta la necessità di agire con sollecitudine e responsabilità per garantire una risoluzione efficace e tempestiva di questa importante questione.