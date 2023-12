Potenziato il servizio trasporto pubblico nella piana di Aosta

La priorità è duplice: aumentare la frequenza dei viaggi effettuati e ottimizzare il sistema di prenotazioni per minimizzare gli spostamenti con pochi passeggeri a bordo. L'anno 2024 segnerà il rilancio del servizio notturno a chiamata Allô nuit, gestito dalla Svap Srl in tutta la Plaine di Aosta. Questo servizio si estenderà da Saint-Pierre e Villeneuve fino a Fénis, Saint-Marcel, Gignod e Roisan.

Secondo Luigi Bertschy, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, l'obiettivo è sperimentare e far crescere il servizio ad Aosta e nella Plaine, per poi estenderlo anche in bassa e in alta Valle. Si mira, nel corso del 2024, a ripristinare il servizio notturno di linea tra Aosta e Pont-Saint-Martin, precedentemente sospeso a causa di questioni organizzative aziendali lo scorso anno.

Il potenziamento dell'Allô nuit, che comporterà un incremento dei costi pubblici da 154.000 euro nel 2023 a 199.000 euro nel prossimo anno, comporterà anche l'introduzione di un'applicazione dedicata alle prenotazioni, prevista per febbraio. Michel Martinet, sindaco di Gressan e presidente dell'Unité Mont Emilius, afferma che il Conseil de la Plaine ha approvato all'unanimità le modifiche al servizio.

La Regione coprirà il 77,8% della spesa, mentre la restante parte sarà a carico dei Comuni. La sicurezza rimane prioritaria, considerando che la maggior parte degli utenti è composta da giovani. L'Allô nuit rappresenta un tassello fondamentale per gli amministratori territoriali e le famiglie.

Gaya Pastore, dipendente dell'assessorato ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, spiega che l'utilizzo del servizio sarà facilitato tramite un'applicazione in fase di definizione, che consentirà anche il pagamento del biglietto al momento della prenotazione. L'obiettivo principale è ottimizzare il servizio e migliorare l'efficienza dei mezzi, evitando l'utilizzo di veicoli con poca affluenza. Sarà introdotta una tariffa incentivata, diminuendo il costo del viaggio in caso di più passeggeri a bordo.

L'applicazione consentirà anche una costante valutazione del servizio offerto, grazie a un database che permetterà analisi e miglioramenti futuri per il 2025. Il servizio sarà attivo dalle 21:00 alle 5:30 e collegherà le principali fermate del trasporto pubblico locale. Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, accoglie con favore l'espansione di Allô nuit, considerandola un modello per ripensare la mobilità nell'area. Si tratta di una visione che coinvolge l'intera Plaine, andando oltre i confini di Aosta.