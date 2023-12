Un leader nel settore dell'editing di immagini/video: CapCut Creative Suite

A nessuno piacciono gli strumenti di modifica ingombranti e complessi. La ragione principale di ciò è che questi strumenti impediscono agli editori di ottenere il meglio dai progetti. Design impeccabili significano più clienti o conversione a prodotti o servizi specifici. Nessuno può sopravvalutare il valore di un design impeccabile quando si tratta della rappresentazione visiva del messaggio. Più redattori possono aiutare in questo senso, ma fanno pagare molto. Non si tratta di un singolo strumento ma di un toolkit presente online. Chiunque può accedere liberamente alla suite creativa CapCut e apportare modifiche mentre è in movimento. Tra le principali offerte, gli strumenti chiave includono l'editor di foto online e l'editor di video online. La curva di apprendimento associata a questo strumento è orizzontale e diventare creativi con questa suite è semplicissimo e facile. Puoi convertire le tue immagini in formato avatar utilizzando Avatar Maker . L'obiettivo di questo articolo è svelare i fatti sull'utilizzo di questo toolkit e le caratteristiche che lo rendono battere la concorrenza. Moriamo subito!

Perché CapCut Creative Suite è la scelta migliore?

I vantaggi e le funzionalità contribuiscono al valore e al valore complessivo della suite creativa CapCut. Alcune delle caratteristiche degne di nota sono:

Modifica facile delle immagini

Il ruolo principale dello strumento di fotoritocco è consentire agli utenti di modificare e trasformare le proprie foto con estrema facilità e comodità. L'editor di foto online non è solo un normale editor di foto. Puoi liberare la tua creatività con questo strumento. Hai la libertà di inserire testo per evidenziare le funzionalità e utilizzare effetti per far risaltare il tuo design ed essere evidente. Oltre a questo, puoi applicare filtri per rendere prominenti le distinzioni relative al tuo design. Ci sono alcuni strumenti AI inclusi nel Photo Editor di CapCut Creative Suite. Per raddoppiare la qualità dell'immagine, utilizza lo strumento online per aumentare la nitidezza delle immagini . Questi consistono nella generazione dell'immagine solo dal testo, nella modifica del colore o nell'ingrandimento dell'immagine. Puoi utilizzare questi strumenti AI per risparmiare tempo e ottenere la modifica o la creazione di foto istantanee.

Tracce audio in blocco

Esistono molti suoni o tracce audio che puoi utilizzare nei tuoi video. Puoi accedere a queste colonne sonore dall'opzione audio della barra verticale all'estrema sinistra. Oltre a questo, non avrai la traccia audio limitata a un solo genere. Piuttosto, puoi ottenere più tracce in quasi ogni genere e nicchia. Puoi anche risparmiare sui costi di generazione o produzione della musica o dell'audio per il tuo video. Usare le colonne sonore esistenti non ti farà sperimentare il diritto d'autore o i diritti d'autore. Tutto questo è completamente gratuito.

Nessuna preoccupazione per lo spazio di archiviazione

La suite creativa CapCut ti consente di archiviare il file direttamente nel toolkit online. Non è necessario organizzare lo spazio di archiviazione aggiuntivo per l'utilizzo. Questo ti aiuterà a risparmiare sui costi e a giocare sul tuo disco rigido. Puoi creare un numero qualsiasi di design mentre sei in movimento. Non esiste alcun requisito specifico per lo spazio di archiviazione che utilizzerai. Non devi preoccuparti a questo proposito. Questo ti aiuterà anche a goderti la massima tranquillità mentre crei progetti impeccabili.

Dimensioni preimpostate della tela

Puoi scegliere e utilizzare qualsiasi dimensione di tela desideri in base alle tue esigenze. Alcune delle misure degne di nota includono il modello di presentazione, il modello video di YouTube, il modello di banner Facebook, il modello di banner LinkedIn, la foto del profilo FB, il modello pdf, il modello in formato A4, ecc. Queste dimensioni e design predefiniti ti aiutano a risparmiare molto tempo e sforzo. Non è necessario creare la dimensione personalizzata secondo le tue esigenze. Scegliere la taglia giusta è importante perché determina come si adatterà alla fine. Non selezionarlo ti aiuterà a perdere tempo.

Indicazioni da seguire per l'utilizzo di CapCut Creative Suite

Vai su Google e cerca la suite creativa CapCut. Fare clic sul primo collegamento dopo la ricerca. Questo ti porterà al toolkit principale. Ora devi iscriverti a questo toolkit. A questo scopo puoi utilizzare il tuo account TikTok, Google o anche FB. Questo ti aiuterà a completare il passaggio di adesione. Dopo esserti registrato, devi scegliere lo strumento con cui vuoi procedere alla modifica. Fai la tua scelta tra l'editor di foto online o l'editor di video online. Successivamente, inizia con il processo di caricamento del file. Puoi scegliere la modalità drag-or-drop o selezionare manualmente il file dalla posizione salvata all'interno del tuo sistema. In terzo luogo, puoi gestire la modifica del file nel modo che preferisci secondo la funzionalità menzionata sopra. Successivamente, nell'ultimo passaggio, devi scaricare il video. Fare clic sulla scheda Esporta presente nell'interfaccia utente. Successivamente, seleziona la dimensione, il formato o la qualità del file, se necessario, e procedi facendo clic sull'opzione di download. È tutto.

Il processo è semplicissimo. Chiunque può accedere e utilizzare la suite creativa CapCut mentre è in movimento. Ecco i punti salienti dei passaggi principali: