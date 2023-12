Testolin è certo che il bilancio potrà dare risposte concrete

Il Presidente ha sottolineato l'importanza strategica del bilancio, enfatizzando la sostenibilità a medio e lungo termine come fondamento chiave. Ha evidenziato l'ampia portata di questa tematica, che permea tutta la programmazione triennale, incarnandosi negli obiettivi specifici di vari settori, inclusi lavoro, sviluppo economico, mobilità sostenibile, sviluppo energetico, tutela del territorio e servizi alla persona, fra gli altri. Ha sottolineato il ruolo cruciale delle risorse previste nel bilancio per realizzare tali obiettivi, sia attraverso interventi diretti sia mediante la creazione di condizioni favorevoli per affrontare le sfide attuali.

Renzo Testolin ha ribadito l'importanza attribuita alla sanità e al diritto allo studio, che costituiscono il 38% del bilancio ed evidenziato un aumento della spesa sanitaria e l'assegnazione di fondi significativi per il complesso ospedaliero Umberto Parini di Aosta, sottolineando l'importanza del nuovo Ospedale regionale per la riorganizzazione completa della sanità valdostana.

Sul fronte dell'istruzione, sono state evidenziate le voci di spesa rilevanti, dall'investimento nelle scuole al sostegno agli studenti disabili, mostrando un chiaro impegno nell'incoraggiare le aspirazioni delle generazioni future.

Il Presidente ha delineato varie missioni, destinando risorse consistenti alla tutela culturale, alla gioventù, allo sport, al turismo, all'edilizia abitativa, all'ambiente e alla mobilità, dimostrando un'impronta strategica ampia e attenta a vari settori chiave.

Inoltre, ha annunciato fondi significativi per le relazioni con altre autonomie territoriali e locali, sottolineando l'importanza di sostenere gli enti locali per affrontare i costi di gestione e programmare bilanci triennali più stabili.

Il Presidente ha evidenziato l'aumento degli stipendi del personale regionale come un passo atteso da tempo, sottolineando l'impatto positivo sull'economia regionale e sulle famiglie.

Il documento presentato dal Presidente Testolin evidenzia un approccio olistico e impegnato, coprendo una vasta gamma di esigenze e settori cruciali per il benessere della comunità. Il suo impegno nel fornire soluzioni concrete e la visione ampia delineata nel bilancio dimostrano una solida base per affrontare le sfide future.

Il Presidente ha anche declinato le varie missioni: «Per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali sono allocati quasi 46 milioni di euro nel 2024, oltre 43 milioni nel 2025 e oltre 38 milioni nel 2026. Le voci di spesa più rilevanti sono costituite da interventi per il recupero del patrimonio immobiliare di interesse culturale, storico e artistico, per complessivi 25,5 milioni nel triennio, e dalle spese per i servizi ausiliari per la valorizzazione e la custodia dei beni culturali nonché per le attività culturali per l’importo di circa 4,97 milioni annui, trasferiti a Società di Servizi per la gestione dei siti. Alle politiche giovanili, allo sport e tempo libero vanno risorse per circa 16,6 milioni nel 2024, al turismo oltre 22 milioni di stanziamenti per il 2024, confermati per oltre 20 milioni per ciascuno dei due anni successivi: da evidenziare un incremento di 400.000 euro nella spesa corrente e 1,6 milioni negli investimenti dovuti ai maggiori contributi per interventi, arredi e attrezzature relativi a rifugi, bivacchi e dortoirs, al fine di riqualificare la nostra offerta turistica e riscontrare principalmente le esigenze di approvvigionamento idrico delle strutture in un momento particolarmente delicato per la risorsa acqua. All’assetto del territorio e all’edilizia abitativa, sono destinati quasi 6 milioni di euro nel primo anno del triennio, mentre allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell’ambiente vanno nel 2024 circa 80 milioni di euro, tra cui: 11 milioni consentono l’assunzione di personale addetto ai cantieri forestali; 2,3 milioni annui a titolo di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione, a pedalata assistita e per l'installazione di stazioni di ricarica domestica per veicoli elettrici; 6,3 milioni annui per l’Arpa; 1,3 milioni annui all'ente gestore del parco naturale del Mont Avic per le spese di funzionamento. Al diritto alla mobilità vanno oltre 147 milioni per il 2024, 116 milioni circa per il 2025 e quasi 111 milioni per il 2026; al Soccorso civile, oltre 32 milioni di euro nel 2024. Per le politiche sociali e la famiglia sono previsti oltre 122 milioni di risorse nel 2024, 107 milioni nel 2025 e 104 milioni nel 2026. Nello specifico: 32,5 milioni annui sono destinati a interventi previdenziali a favore di invalidi civili; 21 milioni sul 2024 e 2025 e 21,5 milioni per il 2026 sono i fondi stanziati per i trasferimenti agli enti locali per le spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane e inabili; 6,3 milioni per la stipula di convenzioni con case di riposo; 3,85 milioni annui al sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 4,2 milioni annui per spese per contratti di servizio pubblico destinati agli interventi e al sostegno delle persone con disabilità; 2,1 milioni annui per l'acquisto di servizi connessi all'inserimento in strutture per minori, giovani e genitore-bambino; 1,6 milioni destinati al funzionamento della Casa di riposo G.B. Festaz. Per sviluppo economico e competitività sono previsti nel 2024 oltre 37 milioni di euro, tra cui 5,9 milioni per contributi agli investimenti a imprese e 2,65 milioni annui agli enti locali per la gestione dello Sportello unico per le attività produttive e per le prestazioni di servizi. Nel 2024, alle politiche per il lavoro e la formazione professionale vanno oltre 32 milioni di euro. All'agricoltura sono destinati oltre 25 milioni di euro nel 2024, tra cui 1 milione all'Arev per l'organizzazione di rassegne zootecniche e per l’erogazione di premi di partecipazione agli allevatori; 1 milione ad Area VdA e 1,425 milioni per l'assistenza zooiatrica veterinaria; 2,8 milioni per il sostegno alle aziende agricole per la monticazione dei capi bovini. Alla diversificazione delle fonti energetiche vanno risorse per 2,3 milioni nel 2024 che crescono nel 2025 a 3,6 milioni, per poi attestarsi nel 2026 a oltre 2 milioni.»